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Κεραμέως: Δεν προβλέπεται διάταξη για οριζόντια 13ώρη εργασία - Ρυθμίσεις με συναίνεση εργαζομένων
Εργασιακά
18:00 - 29 Σεπ 2025

Κεραμέως: Δεν προβλέπεται διάταξη για οριζόντια 13ώρη εργασία - Ρυθμίσεις με συναίνεση εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, να απαντά μέσω ραδιοφωνικής της συνέντευξης στον «ΣΚΑΪ» στην έντονη κριτική για το «δήθεν 13ωρο».

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η διάταξη δεν προβλέπει οριζόντια 13ωρη εργασία, αλλά μόνο κατ’ εξαίρεση, με ανώτατο όριο 37 ημέρες τον χρόνο και πάντα με τη συναίνεση του εργαζομένου. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα για εργασία 13 ωρών την ημέρα ήδη υπάρχει, εφόσον κάποιος απασχολείται σε δύο εργοδότες. «Το μόνο που αλλάζει», τόνισε, «είναι ότι η ίδια επιλογή θα μπορεί να γίνεται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς μετακινήσεις και με προσαύξηση 40%».

Δικλείδες ασφαλείας για τους εργαζομένους

Απαντώντας στις ανησυχίες ότι η άρνηση για 13ωρη εργασία μπορεί να οδηγήσει σε απόλυση, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι ο νόμος απαιτεί ρητή συναίνεση και απαγορεύει ρητά την απόλυση για αυτό τον λόγο. «Αν το ζήτημα φτάσει στο δικαστήριο, ο εργοδότης –όχι ο εργαζόμενος– θα πρέπει να αποδείξει ότι η απόλυση δεν έγινε εξαιτίας της άρνησης», τόνισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η ισχυροποίηση της θέσης του εργαζομένου λόγω της χαμηλής ανεργίας δυσκολεύει ήδη τις επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό.

Η κ. Κεραμέως θύμισε τις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί πριν από 15 μήνες για την εξαήμερη εργασία, όταν, όπως είπε, «επικρατούσε η εντύπωση ότι όλοι οι Έλληνες θα δουλεύουν έξι μέρες την εβδομάδα». Στην πράξη, πρόσθεσε, η διάταξη εφαρμόζεται σήμερα σε μόλις 0,1% των επιχειρήσεων, αποδεικνύοντας ότι οι φόβοι ήταν υπερβολικοί.

Ποτέ δεν πορεύθηκα με βάση το πολιτικό κόστος

Η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν λαμβάνει αποφάσεις με γνώμονα το πολιτικό κόστος. «Είμαι δέκα χρόνια στην πολιτική, ποτέ δεν πορεύθηκα με βάση το αν προκαλείται πολιτικό κόστος. Πολλές φορές χρειάζεται να πάρεις αποφάσεις που μπορεί να έχουν κόστος», είπε, παραπέμποντας στη θεσμοθέτηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στην εκπαίδευση, που είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, αλλά, όπως είπε, «έβαλε τα πράγματα σε μία σειρά».

Η τετραήμερη εργασία και η επόμενη δράση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας για όσους το επιλέξουν, χαρακτηρίζοντάς τη «πολύ σημαντικό μέτρο ειδικά για γονείς». Όπως σημείωσε, «γίνεται πολλή συζήτηση για το 13ωρο, αλλά δεν ακούμε τίποτα για το ότι ένας εργαζόμενος θα μπορεί να δουλεύει τέσσερις ημέρες την εβδομάδα όλο τον χρόνο».

Τέλος, παρουσίασε την επόμενη δράση του υπουργείου στο πλαίσιο του Rebrain Greece, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Η πρωτοβουλία στοχεύει στον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού, με τη συμμετοχή 35 μεγάλων επιχειρήσεων και στόχο την προσέλκυση εξειδικευμένων εργαζομένων από κλάδους όπως η ενέργεια, η υγεία, οι κατασκευές και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι η διάταξη δεν προβλέπει οριζόντια 13ωρη εργασία, αλλά μόνο κατ’ εξαίρεση, με ανώτατο όριο 37 ημέρες τον χρόνο και πάντα με τη συναίνεση του εργαζομένου. Όπως εξήγησε, η δυνατότητα για εργασία 13 ωρών την ημέρα ήδη υπάρχει, εφόσον κάποιος απασχολείται σε δύο εργοδότες. «Το μόνο που αλλάζει», τόνισε, «είναι ότι η ίδια επιλογή θα μπορεί να γίνεται στον ίδιο εργοδότη, χωρίς μετακινήσεις και με προσαύξηση 40%».

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