ΗΠΑ: Σε χαμηλό πενταμήνου η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Σεπτέμβριο

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παρουσίασε μικρή πτώση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (30/9) το Conference Board.

Ο δείκτης εμπιστοσύνης του Conference Board διαμορφώθηκε στις 94,2 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 3,6 μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο και υπολείπεται της εκτίμησης του Dow Jones που προέβλεπε 96,0. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή από τον Απρίλιο, εν μέσω της επικείμενης διακοπής των μη απαραίτητων κυβερνητικών λειτουργιών τα μεσάνυχτα. Εκτός από τη γενική αδυναμία του δείκτη, ο δείκτης «παρούσας κατάστασης» κατέγραψε το χαμηλότερο επίπεδο για το τρέχον έτος.

«Η εκτίμηση των καταναλωτών για τις επιχειρηματικές συνθήκες ήταν πολύ λιγότερο θετική από ό,τι τους τελευταίους μήνες, ενώ η εκτίμησή τους για την τρέχουσα διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας μειώθηκε για ένατο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας σε νέο πολυετές χαμηλό», δήλωσε η Stephanie Guichard, ανώτερη οικονομολόγος της οργάνωσης για τους παγκόσμιους δείκτες.

Παρά τη συνολική αδυναμία της αγοράς εργασίας φέτος, η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας τον Αύγουστο παρουσίασε μικρή βελτίωση σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ανέφερε ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας ανήλθαν σε 7,23 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 19.000 σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά μειωμένες κατά 422.000, ή 5,5%, σε ετήσια βάση.

Η έκθεση του Γραφείου για τις Θέσεις Εργασίας και τις Στατιστικές Εργασίας, που παρακολουθείται στενά από αξιωματούχους της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τον εντοπισμό πιθανής ύφεσης στην αγορά εργασίας, κατέγραψε επιβράδυνση τόσο στις προσλήψεις όσο και στις συνολικές αποχωρήσεις. Οι παραιτήσεις μειώθηκαν κατά 75.000, ένα στοιχείο που θεωρείται δείκτης εμπιστοσύνης των εργαζομένων στην εύρεση νέας εργασίας μετά την αποχώρησή τους.