Γάζα: Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών στις διαπραγματεύσεις – Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς

Ο επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν, μετέβη σήμερα (30/9) στη Ντόχα του Κατάρ, προκειμένου να συμμετάσχει σε συνομιλίες με τη Χαμάς σχετικά με την ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει ξεκαθαρίσει στη Χαμάς ότι έχει στη διάθεσή της μόλις τρεις με τέσσερις ημέρες για να απαντήσει στο σχέδιο των 20 σημείων που αποσκοπεί στον άμεσο τερματισμό που πολέμου στη Γάζα.

Όπως τόνισε «τα περιθώρια είναι περιορισμένα» και η βασικές απαιτήσεις παραμένουν σαφείς· η άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και η τήρηση «καλής συμπεριφοράς» από την πλευρά της οργάνωσης. Ο Τραμπ φέρεται να υπογράμμισε, ακόμη, ότι το σχέδιο δεν αφήνει πολλά περιθώρια αλλαγών και πως εάν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση, τότε οι ΗΠΑ «θα αφήσουν το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

Σημειώνεται πως η Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα του CBS, κλίνει προς το να αποδεχτεί το σχέδιο Τραμπ, ενώ η επίσημη απάντησή της αναμένεται αύριο, Τετάρτη (1/10).

Όσον αφορά το ρόλο της Τουρκίας, η αποστολή του Καλίν – ενός από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τούρκου προέδρου – σηματοδοτεί μια πιο ανοιχτή εμπλοκή της Άγκυρας στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες, ενισχύοντας τον ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην περιοχή τα τελευταία δύο χρόνια. Η εξέλιξη έρχεται στον απόηχο διαδοχικών επαφών του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ιμπραήμ Καλίν έχει στο παρελθόν έρθει σε επαφή με ηγετικά στελέχη της Χαμάς, συζητώντας ζητήματα που αφορούν τη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι προχωρά σήμερα σε τριμερείς επαφές με τη Χαμάς και την Τουρκία, με αντικείμενο την αμερικανική πρόταση.

Πέρα από την οργάνωση της Χαμάς, θετικά διακείμενη προς την πρόταση είναι και η Παλαιστινιακή Αρχή, παρά το ότι δεν υπάρχει κάποια σαφής αναφορά πως θα συμπεριληφθεί στη διακυβέρνηση του θύλακα μεταπολεμικά.