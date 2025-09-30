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Τουρκία: Ένταση και ενδοκυβερνητικές τριβές μετά τις δηλώσεις Φιντάν για τα F-35
Ειδήσεις
21:58 - 30 Σεπ 2025

Τουρκία: Ένταση και ενδοκυβερνητικές τριβές μετά τις δηλώσεις Φιντάν για τα F-35

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη συζήτηση, ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, πυροδότησε στην Τουρκία η πρόσφατη συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, από τη Νέα Υόρκη, με φόντο το αμερικανικό εμπάργκο στην προμήθεια μαχητικών F-35 και κινητήρων που η Άγκυρα θέλει να χρησιμοποιήσει στο υπό ανάπτυξη τουρκικό μαχητικό KAAN.

«Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν τα F-35 και οι κινητήρες των KAAN που περιμένουμε να παραλάβουμε. Το θέμα βρίσκεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ και οι αδειοδοτήσεις τους έχουν σταματήσει. Πρέπει να δοθούν οι άδειες και να παραλάβουμε τους κινητήρες, ώστε να ξεκινήσει η παραγωγή των KAAN», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης πως «στην πραγματικότητα, η ύπαρξη συστημικών περιορισμών στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ θα μας ωθήσει αναπόφευκτα να αναζητήσουμε διαφορετικές λύσεις στο διεθνές σύστημα. Ήδη αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, αλλά καμία χώρα δεν είναι αυτάρκης με τις ικανότητες που έχει αναπτύξει».

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, τα σχόλια του Φιντάν θεωρήθηκαν από αρκετούς ως έμμεση αμφισβήτηση του επίσημου αφηγήματος της κυβέρνησης για την αυτάρκεια του εγχώριου αεροσκάφους, προκαλώντας ερωτήματα ακόμη και για πιθανές εσωτερικές διαφωνίες στην κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη θέση περί «εγχώριου και εθνικού» αεροσκάφους αποτελεί βασικό επικοινωνιακό πυλώνα του Ταγίπ Ερντογάν.

Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Milliyet, σε άρθρο-σχόλιό της, εξέφρασε την ενόχληση: «Μακάρι ο Φιντάν να μην είχε απευθύνει αυτήν την προειδοποίηση προς τους συνομιλητές του μέσω των ΜΜΕ. Και να μην είχε έλθει ποτέ στην επικαιρότητα μια τέτοια αντιπαράθεση».

Αμέσως μετά τις δηλώσεις Φιντάν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν, έσπευσε να τις "διορθώσει", υποστηρίζοντας: «Οι εργασίες για την ανάπτυξη εγχώριου κινητήρα για το KAAN προχωρούν όπως έχουν προγραμματιστεί. Το μέλλον του KAAN δεν εξαρτάται σε καμία περίπτωση από κινητήρα μιας μόνο χώρας».

Σύμφωνα με τον φιλοκυβερνητικό δημοσιογράφο Τζεμ Κιουτσούκ από το δίκτυο TGRT, το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν έχει πλήρη εικόνα για το πρόγραμμα. Ο Κιουτσούκ, επικαλούμενος πηγές του, ανέφερε: «Το πρόβλημα εδώ, από ό,τι έμαθα, είναι ότι δεν έχουν δοθεί τέτοιες πληροφορίες στον πρόεδρο Ερντογάν. Δηλαδή, ο πρόεδρος Ερντογάν ξέρει ότι τα 45 αεροσκάφη θα κατασκευαστούν με εγχώριους και εθνικούς κινητήρες. Δεν δόθηκε εξαρχής η πληροφορία στον πρόεδρο Ερντογάν».

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο γνωστός δημοσιογράφος Μπαρίς Τέρκογλου από τη Cumhuriyet σημείωσε ότι ο Φιντάν απλώς είπε τα πράγματα με το όνομά τους, αν και η δήλωσή του παρουσιάστηκε ως «γκάφα»: «Η ομιλία του Φιντάν αντιμετωπίζεται ως γκάφα, παρ’ όλο που είναι ευρέως αποδεκτό ότι έλεγε αλήθειες», δήλωσε. Προσέθεσε επίσης πως η αναταραχή που προκλήθηκε είναι αποτέλεσμα εσωκυβερνητικής διαμάχης: «Κάποιοι δημοσιογράφοι έλαβαν τηλεφωνήματα και τους ζητήθηκε να γράψουν άρθρα σχετικά με την ομιλία του Φιντάν».

Ο διευθυντής της Milliyet, Οζάι Σεντίρ, προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα λέγοντας: «Η χρήση ξένων κινητήρων στα πρώτα πρωτότυπα πολεμικών αεροσκαφών είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται ευρέως σε παγκόσμιο επίπεδο».

Κλείνοντας, ο Σεντίρ έθεσε το ερώτημα: «Το ερώτημα που όλοι έχουμε στο μυαλό μας είναι: Μπορούν οι ΗΠΑ να σταματήσουν την παραγωγή του Kaan;» και απάντησε καθησυχαστικά: «Ακόμα κι αν δεν βρεθεί κινητήρας για τις δοκιμές του KAAN, τότε θα αγοραστεί κινητήρας από άλλη χώρα, θα γίνουν ορισμένες αλλαγές στο σχεδιασμό, όμως και πάλι το πρόγραμμα δεν θα σταματήσει μέχρι να έρθει ο εγχώριος κινητήρας. Επομένως, δεν τίθεται λόγος να τα βάψουμε μαύρα».

Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/2025 - 22:18
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