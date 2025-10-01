ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Ο Μερτς προχωρά σε ψηφιοποίηση του κράτους με στόχο εξοικονόμηση €16 δισ.
Ειδήσεις
17:37 - 01 Οκτ 2025

Γερμανία: Ο Μερτς προχωρά σε ψηφιοποίηση του κράτους με στόχο εξοικονόμηση €16 δισ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, τα μέτρα θα αποφέρουν εξοικονόμηση ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το διοικητικό κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 μέτρα, τα οποία, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, «αποτελούν τη βάση για συγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν βήμα-βήμα με βιώσιμο τρόπο». Ο Βίλντμπεργκερ, πρώην επικεφαλής της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy, έχει αναλάβει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Η δέσμη αποφασίστηκε στο πλαίσιο της διήμερης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στα περίχωρα του Βερολίνου, μια συνάντηση που είχε στόχο να επιδείξει ενότητα στον συνασπισμό του CDU/CSU του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), μετά από μια δύσκολη εκκίνηση στη διακυβέρνησή τους.

Τα βασικά μέτρα ψηφιοποίησης

Μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πακέτο:

  • Κεντρική ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων: θα αντικαταστήσει περισσότερες από 400 τοπικές αρχές με μία ενιαία διαδικτυακή υπηρεσία.
  • Ενιαίες ψηφιακές διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών: μια νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει την ίδρυση επιχειρήσεων μέσα σε μία ημέρα.
  • Ψηφιακός οργανισμός για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού: θα διευκολύνει την άφιξη και ένταξη εξειδικευμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.
  • Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και τις θεωρήσεις εισόδου: στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η συνολική «εκ βάθρων ανανέωση» του κράτους θα οδηγήσει σε λιγότερη γραφειοκρατία και πιο άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αποτελώντας μια «σημαντική επένδυση στο μέλλον της οικονομίας».

Πολιτικό υπόβαθρο: Η πίεση της ακροδεξιάς

Η παρουσίαση του πακέτου έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, προσελκύοντας ψηφοφόρους όχι μόνο από τη δεξιά, αλλά και από το πολιτικό κέντρο.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Forsa για το ntv/RTL, το AfD καταγράφει 27%, τρεις μονάδες μπροστά από το CDU/CSU (24%), ενώ το SPD υποχωρεί στο 13% – περίπου στο μισό της εκλογικής του δύναμης το 2021. Οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά.

Το AfD, το οποίο υιοθετεί σκληρή αντιμεταναστευτική γραμμή και ζητεί επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα, εμφανίζεται ενισχυμένο από την κοινωνική δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιδίωξη ενότητας στον κυβερνητικό συνασπισμό

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο καγκελάριος Μερτς απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εσωτερικών τριβών. «Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πολύ συναδελφική ατμόσφαιρα εργασίας στον συνασπισμό», τόνισε.

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD), χαρακτήρισε τη σύσκεψη «ευχάριστη και αποτελεσματική», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπογράμμισε την ανάγκη για «συνεκτικές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο Μερτς δήλωσε αισιόδοξος: «Βρισκόμαστε μόλις πέντε μήνες στην εξουσία, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις που θα βάλουν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης».

Η μεταρρυθμιστική δέσμη για την ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί ένα στοίχημα υψηλής πολιτικής σημασίας για την κυβέρνηση Μερτς. Αν πετύχει, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάταξη της γερμανικής οικονομίας και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί στην πράξη, την ώρα που το AfD ενισχύεται εκλογικά και απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον πολιτικό χάρτη της χώρας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μικρή ανάκαμψη στη μεταποιητική βιομηχανία των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις

Μικρή ανάκαμψη στη μεταποιητική βιομηχανία των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο

ΗΠΑ: Πολύτιμος εταίρος η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πολύτιμος εταίρος η Κυπριακή Δημοκρατία, λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Χωρίς τη Σλοβακία η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη
Ειδήσεις

Χωρίς τη Σλοβακία η άτυπη σύνοδος κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη

Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο
Ειδήσεις

Τροχαία Αττικής: 34.316 παραβάσεις και 559 τροχαία ατυχήματα το Σεπτέμβριο

Wall Street: Στο «κόκκινο» μετά το κυβερνητικό shutdown και την κάμψη στην απασχόληση
Χρηματιστήρια

Wall Street: Στο «κόκκινο» μετά το κυβερνητικό shutdown και την κάμψη στην απασχόληση

ZF: Καταργούνται 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030
Επιχειρήσεις

ZF: Καταργούνται 7.600 θέσεις εργασίας έως το 2030

Γαλλία ερευνά δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου - Στο μικροσκόπιο το Boracay
Ειδήσεις

Γαλλία ερευνά δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου - Στο μικροσκόπιο το Boracay

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές
Ειδήσεις

Μερτς: Οι ΗΠΑ να μην παρεμβαίνουν στις γερμανικές εκλογές

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media
Ειδήσεις

Μερτς προς τους ψηφοφόρους της AfD: Μην ενημερώνεστε μόνο από τα social media

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος
Ειδήσεις

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων
Ειδήσεις

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ