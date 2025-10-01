Γερμανία: Ο Μερτς προχωρά σε ψηφιοποίηση του κράτους με στόχο εξοικονόμηση €16 δισ.

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο πακέτο μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, με έμφαση στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση, τα μέτρα θα αποφέρουν εξοικονόμηση ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το διοικητικό κόστος για πολίτες και επιχειρήσεις.

Το πακέτο περιλαμβάνει περισσότερα από 80 μέτρα, τα οποία, όπως δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπεργκερ, «αποτελούν τη βάση για συγκεκριμένα έργα που θα υλοποιηθούν βήμα-βήμα με βιώσιμο τρόπο». Ο Βίλντμπεργκερ, πρώην επικεφαλής της εταιρείας ηλεκτρονικών ειδών Ceconomy, έχει αναλάβει το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού.

Η δέσμη αποφασίστηκε στο πλαίσιο της διήμερης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στα περίχωρα του Βερολίνου, μια συνάντηση που είχε στόχο να επιδείξει ενότητα στον συνασπισμό του CDU/CSU του Μερτς και των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), μετά από μια δύσκολη εκκίνηση στη διακυβέρνησή τους.

Τα βασικά μέτρα ψηφιοποίησης

Μεταξύ των παρεμβάσεων που προβλέπονται στο πακέτο:

Κεντρική ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων: θα αντικαταστήσει περισσότερες από 400 τοπικές αρχές με μία ενιαία διαδικτυακή υπηρεσία.

Ενιαίες ψηφιακές διαδικασίες για την ίδρυση εταιρειών: μια νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει την ίδρυση επιχειρήσεων μέσα σε μία ημέρα.

Ψηφιακός οργανισμός για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού: θα διευκολύνει την άφιξη και ένταξη εξειδικευμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη Δικαιοσύνη και τις θεωρήσεις εισόδου: στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δικαίου.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους, η συνολική «εκ βάθρων ανανέωση» του κράτους θα οδηγήσει σε λιγότερη γραφειοκρατία και πιο άμεση εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων, αποτελώντας μια «σημαντική επένδυση στο μέλλον της οικονομίας».

Πολιτικό υπόβαθρο: Η πίεση της ακροδεξιάς

Η παρουσίαση του πακέτου έρχεται σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) συνεχίζει να κερδίζει έδαφος, προσελκύοντας ψηφοφόρους όχι μόνο από τη δεξιά, αλλά και από το πολιτικό κέντρο.

Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Forsa για το ntv/RTL, το AfD καταγράφει 27%, τρεις μονάδες μπροστά από το CDU/CSU (24%), ενώ το SPD υποχωρεί στο 13% – περίπου στο μισό της εκλογικής του δύναμης το 2021. Οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά.

Το AfD, το οποίο υιοθετεί σκληρή αντιμεταναστευτική γραμμή και ζητεί επαναπροσέγγιση με τη Μόσχα, εμφανίζεται ενισχυμένο από την κοινωνική δυσαρέσκεια για το μεταναστευτικό και τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία.

Επιδίωξη ενότητας στον κυβερνητικό συνασπισμό

Μετά το πέρας της συνεδρίασης, ο καγκελάριος Μερτς απέρριψε τους ισχυρισμούς περί εσωτερικών τριβών. «Καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια πολύ συναδελφική ατμόσφαιρα εργασίας στον συνασπισμό», τόνισε.

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ (SPD), χαρακτήρισε τη σύσκεψη «ευχάριστη και αποτελεσματική», ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ υπογράμμισε την ανάγκη για «συνεκτικές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Ο Μερτς δήλωσε αισιόδοξος: «Βρισκόμαστε μόλις πέντε μήνες στην εξουσία, αλλά πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις που θα βάλουν τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης».

Η μεταρρυθμιστική δέσμη για την ψηφιοποίηση του κράτους αποτελεί ένα στοίχημα υψηλής πολιτικής σημασίας για την κυβέρνηση Μερτς. Αν πετύχει, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάταξη της γερμανικής οικονομίας και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Ωστόσο, η επιτυχία του σχεδίου θα κριθεί στην πράξη, την ώρα που το AfD ενισχύεται εκλογικά και απειλεί να αποσταθεροποιήσει τον πολιτικό χάρτη της χώρας.