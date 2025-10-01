Μικρή ανάκαμψη στη μεταποιητική βιομηχανία των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο

Η μεταποιητική βιομηχανία των ΗΠΑ σημείωσε μικρή ανάκαμψη το Σεπτέμβριο, αν και οι νέες παραγγελίες και η απασχόληση παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα, καθώς τα εργοστάσια συνέχισαν να αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των δασμών στις εισαγωγές.

Το Ινστιτούτο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ISM) ανακοίνωσε την Τετάρτη (1/10) ότι ο δείκτης PMI για το μεταποιητικό τομέα αυξήθηκε σε 49,1 τον περασμένο μήνα από 48,7 τον Αύγουστο. Ήταν ο έβδομος συνεχόμενος μήνας που ο δείκτης PMI παρέμεινε κάτω από το 50, υποδηλώνοντας συρρίκνωση στο μεταποιητικό τομέα. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι ο δείκτης PMI θα ανέλθει στο 49,0.

Η έρευνα, μαζί με άλλα δεδομένα ιδιωτικών εταιρειών, αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τους επενδυτές που επιδιώκουν να αξιολογήσουν την υγεία της οικονομίας μετά το κλείσιμο της αμερικανικής κυβέρνησης.

Αν και μέρος της αβεβαιότητας που περιβάλλει τους εκτεταμένους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλυθεί, οι δασμοί παραμένουν εμπόδιο για το μεταποιητικό τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,1% της αμερικανικής οικονομίας. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν φαίνεται να έχει τελειώσει με τους δασμούς, καθώς πρόσφατα ανακοίνωσε νέα μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός τέλους 25% για τα βαρέα φορτηγά, δασμούς 50% για τα εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τα έπιπλα μπάνιου, καθώς και φόρους 30% για τα επικαλυμμένα έπιπλα.

Ο υποδείκτης των μελλοντικών νέων παραγγελιών της έρευνας ISM έπεσε στο 48,9 από 51,4 τον Αύγουστο. Ο δείκτης αυτός έχει συρρικνωθεί σε επτά από τους τελευταίους οκτώ μήνες. Οι εκκρεμείς παραγγελίες και οι εξαγωγικές παραγγελίες παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα. Αν και η παραγωγή ανέκαμψε, η απασχόληση στα εργοστάσια παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Το ISM σημείωσε ότι «οι απολύσεις και η μη κάλυψη των κενών θέσεων παραμένουν οι κύριες στρατηγικές διαχείρισης του προσωπικού».

Οι χρόνοι παράδοσης επιμηκύνθηκαν περαιτέρω τον περασμένο μήνα, διατηρώντας υψηλές τις τιμές που πληρώνουν τα εργοστάσια για τα υλικά. Ο δείκτης παραδόσεων προμηθευτών της έρευνας ISM αυξήθηκε σε 52,6 από 51,3 τον Αύγουστο, υποδηλώνοντας βραδύτερες παραδόσεις, που πιθανώς συνέβαλαν σε μέρος της βελτίωσης του PMI.

Η επιμήκυνση των χρόνων παράδοσης συνήθως συνδέεται με μια ισχυρή οικονομία. Ωστόσο, στην παρούσα περίπτωση, υποδηλώνει εμπόδια στις αλυσίδες εφοδιασμού που σχετίζονται με τους δασμούς. Ο δείκτης τιμών που καταβλήθηκαν στην έρευνα σημείωσε μικρή πτώση στο 61,9 τον περασμένο μήνα από 63,7 τον Αύγουστο, υποδεικνύοντας υψηλότερες τιμές αγαθών λόγω των δασμών.