Γαλλία ερευνά δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου - Στο μικροσκόπιο το Boracay

Η Γαλλία άνοιξε επίσημα έρευνα για το δεξαμενόπλοιο Boracay, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο κοντά στη Σεν Ναζέρ, ενώ η υπόθεση προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Δανία, χαιρέτισε την έναρξη της έρευνας, χαρακτηρίζοντάς την «καλή εξέλιξη». Όπως σημείωσε, «η συλλογική εκτίμηση είναι ότι ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας αριθμεί από 600 έως 1.000 πλοία».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπρεστ, η έρευνα ξεκίνησε όταν το πλήρωμα του Boracay δεν μπόρεσε να προσκομίσει αποδείξεις για την εθνικότητα του πλοίου ούτε συμμορφώθηκε με εντολές των γαλλικών αρχών. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα.

Το δεξαμενόπλοιο, κατασκευασμένο το 2007, περιλαμβάνεται ήδη στις λίστες κυρώσεων της Βρετανίας και της ΕΕ. Νωρίτερα φέτος, είχε συλληφθεί από τις εσθονικές αρχές καθώς έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία χώρας. Παράλληλα, τα δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic δείχνουν ότι απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου, διέσχισε τη Βαλτική, πέρασε από τη Δανία και κινήθηκε προς τη Βόρεια Θάλασσα, προτού στραφεί εκ νέου προς τις γαλλικές ακτές.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του σκάφους, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιες αρχές να δώσουν επίσημες απαντήσεις για την επιχείρηση.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το Boracay. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ρωσικός στρατός να χρειαστεί «να αποκαθιστά την τάξη όταν ξένες χώρες προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες».

Η υπόθεση αναδεικνύει τη δυσκολία επιβολής των διεθνών κυρώσεων, καθώς ο «σκιώδης στόλος» της Μόσχας αποτελεί εδώ και μήνες βασικό εργαλείο για τη διακίνηση πετρελαίου εκτός επίσημων καναλιών, με αδιαφανή ιδιοκτησιακά σχήματα, παλαιά πλοία και ανασφάλιστες μεταφορές.