ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία ερευνά δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου - Στο μικροσκόπιο το Boracay
Ειδήσεις
17:05 - 01 Οκτ 2025

Γαλλία ερευνά δεξαμενόπλοιο του ρωσικού σκιώδους στόλου - Στο μικροσκόπιο το Boracay

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Γαλλία άνοιξε επίσημα έρευνα για το δεξαμενόπλοιο Boracay, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου παρακάμπτοντας τις διεθνείς κυρώσεις. Το πλοίο βρίσκεται αγκυροβολημένο κοντά στη Σεν Ναζέρ, ενώ η υπόθεση προσελκύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στη Δανία, χαιρέτισε την έναρξη της έρευνας, χαρακτηρίζοντάς την «καλή εξέλιξη». Όπως σημείωσε, «η συλλογική εκτίμηση είναι ότι ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας αριθμεί από 600 έως 1.000 πλοία».

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπρεστ, η έρευνα ξεκίνησε όταν το πλήρωμα του Boracay δεν μπόρεσε να προσκομίσει αποδείξεις για την εθνικότητα του πλοίου ούτε συμμορφώθηκε με εντολές των γαλλικών αρχών. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για τα ευρήματα.

Το δεξαμενόπλοιο, κατασκευασμένο το 2007, περιλαμβάνεται ήδη στις λίστες κυρώσεων της Βρετανίας και της ΕΕ. Νωρίτερα φέτος, είχε συλληφθεί από τις εσθονικές αρχές καθώς έπλεε χωρίς έγκυρη σημαία χώρας. Παράλληλα, τα δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic δείχνουν ότι απέπλευσε από το ρωσικό λιμάνι Πριμόρσκ στις 20 Σεπτεμβρίου, διέσχισε τη Βαλτική, πέρασε από τη Δανία και κινήθηκε προς τη Βόρεια Θάλασσα, προτού στραφεί εκ νέου προς τις γαλλικές ακτές.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις του σκάφους, χωρίς ωστόσο οι αρμόδιες αρχές να δώσουν επίσημες απαντήσεις για την επιχείρηση.

Το Κρεμλίνο, μέσω του εκπροσώπου του Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το Boracay. Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο ρωσικός στρατός να χρειαστεί «να αποκαθιστά την τάξη όταν ξένες χώρες προβαίνουν σε προκλητικές ενέργειες».

Η υπόθεση αναδεικνύει τη δυσκολία επιβολής των διεθνών κυρώσεων, καθώς ο «σκιώδης στόλος» της Μόσχας αποτελεί εδώ και μήνες βασικό εργαλείο για τη διακίνηση πετρελαίου εκτός επίσημων καναλιών, με αδιαφανή ιδιοκτησιακά σχήματα, παλαιά πλοία και ανασφάλιστες μεταφορές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η αναχαίτιση από το Ισραήλ (video, εικόνες)
Ειδήσεις

Global Sumud Flotilla: Σε εξέλιξη η αναχαίτιση από το Ισραήλ (video, εικόνες)

Βρετανία: Ζήτησε «πίσω πόρτα» από την Apple για δεδομένα χρηστών cloud
Ειδήσεις

Βρετανία: Ζήτησε «πίσω πόρτα» από την Apple για δεδομένα χρηστών cloud

Σεισμός Φιλιππίνες: Πάνω από 70 οι νεκροί - Διασώστες αναζητούν επιζώντες
Ειδήσεις

Σεισμός Φιλιππίνες: Πάνω από 70 οι νεκροί - Διασώστες αναζητούν επιζώντες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου
Ειδήσεις

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα
Ειδήσεις

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό
Ειδήσεις

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:32

Σε τροχιά γενικευμένης σύγκρουσης η Μέση Ανατολή – Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων

Πολιτική
18/07/2026 - 16:21

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

Ναυτιλία
18/07/2026 - 14:00

Τα Στενά του Ορμούζ αδειάζουν: Οι επιθέσεις και οι νάρκες παραλύουν τις μεταφορές πετρελαίου

Πολιτική
18/07/2026 - 13:32

Τσουκαλάς για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το γαλάζιο σκάνδαλο αποδεικνύεται σε κάθε πρόοδο της δικαιοσύνης

Ναυτιλία
18/07/2026 - 13:09

Celestyal ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, ενδυναμώνοντας τη νέα γενιά για να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Επιχειρήσεις
18/07/2026 - 12:07

VIBO Piraeus: Το σύγχρονο meeting point του Πειραιά για την επιχειρηματική και ναυτιλιακή κοινότητα

Πολιτική
18/07/2026 - 11:29

Επίσημα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ