Μακρόν: Επίκειται αναθεώρηση του πυρηνικού δόγματος της Γαλλίας

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει «στις αρχές του 2026» μια ομιλία για το αναθεωρημένο πυρηνικό δόγμα της χώρας του, όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Όπως ανέφερε, αυτή την περίοδο εργάζεται πάνω στην επικαιροποίηση του γαλλικού δόγματος και σκοπεύει να ενισχύσει τον στρατηγικό διάλογο με τους Ευρωπαίους εταίρους που επιθυμούν να συμμετέχουν. Τόνισε, μάλιστα, ότι η ευρωπαϊκή διάσταση της γαλλικής αποτροπής υπάρχει ήδη από το 1962.

Η συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο οι ευρωπαϊκές χώρες να ενταχθούν υπό την πυρηνική ομπρέλα της Γαλλίας έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα, με φόντο τους φόβους ότι η αμερικανική προστασία δεν είναι πλέον δεδομένη. Ο επικεφαλής των Γερμανών Χριστιανοδημοκρατών, Φρίντριχ Μερτς, έχει δημόσια ζητήσει να ξεκινήσει σχετικός διάλογος.

Στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής συνεργασίας, ο Μακρόν θα επισκεφθεί το Σααρμπρίκεν την Παρασκευή, ανήμερα της Ημέρας της Γερμανικής Ενότητας, κατόπιν πρόσκλησης του Γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και με την παρουσία του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Στη συνέντευξή του, ο Μακρόν επανέρχεται στη σημασία του γαλλογερμανικού άξονα και της κοινής αντίληψης με τον Γερμανό ηγέτη.

Αναφερόμενος στην πιθανότητα κατάρριψης ρωσικού μαχητικού σε περίπτωση παραβίασης του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, ο Μακρόν επικαλέστηκε το «δόγμα στρατηγικής ασάφειας». «Τίποτα δεν αποκλείεται», δήλωσε, εξηγώντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν πρέπει να παραμείνει μέσα σε ένα πλαίσιο αβεβαιότητας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι, ενώ το ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσει τη στάση του απέναντι σε ρωσικές προκλήσεις, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ένοπλη σύγκρουση.

Ο Μακρόν στάθηκε επίσης στον ρόλο των ψηφιακών απειλών και των ρωσικών παρεμβάσεων στις δυτικές δημοκρατίες, λέγοντας πως η Ρωσία εξαπολύει επιθέσεις μέσω ενός «μυστικού στρατού» που δρα στον κυβερνοχώρο. «Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς», προειδοποίησε, κάνοντας λόγο για "ανώνυμους πολεμιστές" και "ψηφιακά μποτ" που επιχειρούν να χειραγωγήσουν τη δημοκρατική διαδικασία σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και γενικότερα η Ευρώπη.