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Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Μπλοκάρει την απομάκρυνση Κουκ από τη Fed
Ειδήσεις
18:44 - 01 Οκτ 2025

Ανώτατο Δικαστήριο ΗΠΑ: Μπλοκάρει την απομάκρυνση Κουκ από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε την Τετάρτη να επιτρέψει στη Λίζα Κουκ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), να παραμείνει στη θέση της μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης τον Ιανουάριο, απορρίπτοντας προσωρινά το αίτημα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση απομάκρυνσή της.

Η Κουκ, η πρώτη Αφροαμερικανή που διορίστηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, είχε προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα για να παραμείνει στη θέση της έως ότου εξεταστεί η νομιμότητα της απόφασης Τραμπ. Η Δικαιοσύνη είχε ήδη δικαιώσει την Κουκ πρωτόδικα και σε δεύτερο βαθμό, ενώ τώρα η απόφαση επιβεβαιώθηκε οριστικά από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η Κουκ θα έπρεπε να απομακρυνθεί λόγω φερόμενης παραπλάνησης σε δηλώσεις κατά την υποβολή αιτήσεων για δύο κατοικίες της στο Μίσιγκαν και στη Τζόρτζια, κατηγορίες τις οποίες η ίδια αρνείται κατηγορηματικά.

Η Fed, διατηρώντας αποστάσεις από την υπόθεση, έχει τονίσει ότι το θέμα ανήκει στη δικαιοσύνη, ενώ αρκετά στελέχη της κεντρικής τράπεζας έχουν εκφράσει σιωπηρή υποστήριξη προς την Κουκ, υπερασπιζόμενα την ανεξαρτησία της Fed απέναντι σε πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Η Κουκ είναι γνωστή για τις μετριοπαθείς απόψεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο, και είχε υπερασπιστεί προσεκτικά βήματα νομισματικής πολιτικής, αντίθετα με τις επιδιώξεις του Τραμπ για δραστικές μειώσεις των επιτοκίων. Η παραμονή της στη θέση της διασφαλίζει, τουλάχιστον προσωρινά, την ανεξαρτησία της Fed και τη συνέχιση της προσεκτικής χάραξης νομισματικής πολιτικής.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/10/2025 - 18:45
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