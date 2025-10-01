Ουγγαρία: Ο Όρμπαν δεν παραιτείται από τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Η Ουγγαρία δεν προτίθεται να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, παρά τις εκκλήσεις των ΗΠΑ και των περισσότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν από την Κοπεγχάγη.

"Δεν έχουμε καμία άλλη επιλογή, καμία", τόνισε ο Όρμπαν, διευκρινίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε του ζήτησε να «κλείσει τη στρόφιγγα» του ρωσικού πετρελαίου. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η στάση των ΗΠΑ σέβεται την εθνική κυριαρχία των κρατών, σε αντίθεση με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που υιοθετούν πιο επιθετικές πιέσεις.

Πολλές χώρες της ΕΕ ζητούν από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία να σταματήσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, καθώς τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, από το 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προβλέψει εξαίρεση για Ουγγαρία και Σλοβακία, λόγω της μεγάλης εξάρτησής τους από τα ρωσικά καύσιμα.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τις ευρωπαϊκές αγορές ρωσικού πετρελαίου, χαρακτηρίζοντάς τες «ασυγχώρητες», αλλά ποτέ δεν κατηγόρησε την Ουγγαρία. Στην ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη στις 23 Σεπτεμβρίου, τόνισε: "Χρηματοδοτούν τον πόλεμο εναντίον τους. Ποιος έχει ξανακούσει κάτι τέτοιο;"

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο επιβολής δασμών στις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου ώστε να αρθεί η εξαίρεση για την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, καθώς για τη λήψη τέτοιων εμπορικών μέτρων δεν απαιτείται ομοφωνία, αλλά ειδική πλειοψηφία 15 χωρών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 65% των Ευρωπαίων πολιτών.

Η απόφαση αυτή αναμένεται να δοκιμάσει τις σχέσεις της Βουδαπέστης με τις Βρυξέλλες, ενώ οι πιέσεις για μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο εντείνονται, ειδικά εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.