CrediaBank: Ολοκλήρωσε τη συνθετική τιτλοποίηση ενήμερων δανείων ύψους €0,5 δισ.

Η CrediaBank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της δεύτερης κατά σειρά συνθετικής τιτλοποίησης εξυπηρετούμενων δανείων προς μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περίπου €0,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στον στρατηγικό της σχεδιασμό.

Η συναλλαγή, η οποία πληροί τα κριτήρια STS και επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (SRT), αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των Σταθμισμένων Ενεργητικών Στοιχείων κατά €300 εκατ. και ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 κατά περίπου 70 μονάδες βάσης.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η CrediaBank (εφεξής «η Τράπεζα») ολοκλήρωσε επιτυχώς τη συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ύψους ~ €0,5 δισ. (η «Συναλλαγή») μέσω της απευθείας έκδοσης ομολογιών συνδεδεμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου (Credit Linked Notes – “CLN”) και την πώληση των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας σε νομική οντότητα την οποία συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP (ή “DK”).

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά Συνθετική Τιτλοποίηση της Τράπεζας επιβεβαιώνοντας τη σταθερή εμπιστοσύνη της αγοράς στο στρατηγικό σχεδιασμό της.

Η συναλλαγή έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει Σημαντική Μεταφορά Κινδύνου (Significant Risk Transfer – “SRT”) και να πληροί τα κριτήρια της Απλής, Διαφανούς και Τυποποιημένης συναλλαγής (Simple, Transparent and Standardised – “STS”) προκειμένου να επιτύχει περαιτέρω ελάφρυνση των Σταθμισμένων ως προς τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού της (Risk Weighted Assets – “RWA”).

Η μείωση αυτή αναμένεται να ανέλθει σε ~ €300εκ., ενισχύοντας τον δείκτη CET1 της Τράπεζας κατά ~70 μονάδες βάσης (bps) σε σχέση με τα στοιχεία της 30/6/2025, υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εποπτικών και κανονιστικών εγκρίσεων.

Η Συναλλαγή αυτή εμπίπτει στον συνολικό στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας όπως έχει αποτυπωθεί και στο επιχειρηματικό της σχέδιο με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον οργανικού κεφαλαίου μέσω μη απομειωτικών ενεργειών για τους μετόχους της, όπως είναι η χρήση των συνθετικών τιτλοποιήσεων.

Εκ μέρους της Τράπεζας, η KPMG ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος, οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance και Βύζας – Γρηγοριάδου και Συνεργάτες ως νομικοί σύμβουλοι διεθνούς και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα, ενώ η εταιρεία Prime Collateralised Securities (PCS) ως Φορέας Επιβεβαίωσης των κριτηρίων STS.