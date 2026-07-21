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Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων
Ειδήσεις
18:06 - 21 Ιουλ 2026

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση προκαλεί στην Ουγγαρία η έφοδος εισαγγελικών αρχών στα γραφεία του κόμματος Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, με την παράταξη να καταγγέλλει πολιτική δίωξη και τη νέα κυβέρνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο σκληρής αντιπαράθεσης.

Το Fidesz, πλέον στην αντιπολίτευση μετά από 16 χρόνια διακυβέρνησης, υποστήριξε ότι εισαγγελείς πραγματοποίησαν έλεγχο στα γραφεία όπου βρίσκονται οι διακομιστές και τα συστήματα επικοινωνίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για προσπάθεια περιορισμού της λειτουργίας του.

Σε ανακοίνωσή του μέσω Facebook, το κόμμα ανέφερε ότι οι εισαγγελικές αρχές έφτασαν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση «στο κέντρο όπου βρίσκονται οι διακομιστές του Fidesz», με στόχο –όπως υποστηρίζει– την κατάσχεση του συστήματος επικοινωνιών και των βάσεων δεδομένων του.

«Πρόκειται για αυταρχική πολιτική. Δεν έχει υπάρξει παρόμοιο προηγούμενο στην Ουγγαρία από το τέλος του κομμουνισμού το 1990», ανέφερε το Fidesz, προσθέτοντας ότι θα «αγωνιστεί κατά της επιθετικής τυραννίας του Κόμματος Tisza».

Η απάντηση της κυβέρνησης Μαγιάρ

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος ανέτρεψε πολιτικά το Fidesz στις εκλογές του Απριλίου, δήλωσε μέσω Facebook ότι αναμένει ενημέρωση για την υπόθεση από το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο Μαγιάρ και το κόμμα Tisza επικράτησαν στις εκλογές, βάζοντας τέλος στη μακρά περίοδο κυριαρχίας του κόμματος του Όρμπαν. Η νέα κεντροδεξιά κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε αλλαγές με στόχο την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και την αποκατάσταση των σχέσεων της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Όρμπαν, η Ουγγαρία βρέθηκε επανειλημμένα σε αντιπαράθεση με τις Βρυξέλλες για ζητήματα όπως το κράτος δικαίου, η ανεξαρτησία των θεσμών, η διαφθορά και τα δικαιώματα των μειονοτήτων.

Το Fidesz κατηγορεί την κυβέρνηση για αυταρχισμό

Από την απώλεια της εξουσίας, το Fidesz έχει κατηγορήσει το Tisza για αυταρχικές πρακτικές και προσπάθεια περιορισμού των πολιτικών του αντιπάλων.

Το κόμμα του Όρμπαν υποστήριξε ότι η εισαγγελική επιχείρηση αποτελεί πρωτοφανή ενέργεια για τα δεδομένα της μετακομμουνιστικής Ουγγαρίας.

Από την πλευρά του, το Tisza απορρίπτει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική του επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη μεταρρύθμιση του κράτους.

Η νέα κυβέρνηση έχει κατηγορήσει το προηγούμενο καθεστώς Όρμπαν ότι επέτρεψε φαινόμενα διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων, ενώ ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός έχει αρνηθεί τις σχετικές κατηγορίες.

Έρευνα για το Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού

Στην ανακοίνωση του Fidesz δεν διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία όπου πραγματοποιήθηκε η έφοδος.

Ωστόσο, εισαγγελικές αρχές της νότιας πόλης Μπάκς – Κίσκουν ανέφεραν στην ιστοσελίδα ειδήσεων 24.hu ότι η επιχείρηση συνδέεται με έρευνα για πιθανή υπεξαίρεση και άλλα ποινικά αδικήματα που αφορούν το Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού (NKA).

Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο της έρευνας ή για τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, είχαν ξεκινήσει ποινικές διαδικασίες κατά αρκετών νυν και πρώην αξιωματούχων σχετικά με αποφάσεις χορήγησης επιχορηγήσεων από το NKA, συνολικού ύψους άνω των 17 δισ. φιορινιών (περίπου 53,9 εκατ. δολάρια).

Οι εμπλεκόμενοι έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια.

Οι έρευνες ξεκίνησαν μετά από καταγγελίες ότι το Εθνικό Ταμείο Πολιτισμού διοχέτευσε σημαντικά ποσά σε καλλιτέχνες και οργανισμούς που φέρονται να είχαν σχέσεις με το Fidesz, μέσω μιας διαδικασίας κατανομής επιχορηγήσεων που χαρακτηρίστηκε από επικριτές ως μη διαφανής.

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