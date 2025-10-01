Axios: Πώς φτάσαμε στο «σχέδιο Τραμπ» για τη Γάζα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, η ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα προκάλεσε μία σειρά από αντιδράσεις στον αραβικό-μουσουλμανικό κόσμο, οι οποίες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να πιέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να δεχτεί το σχέδιο άμεσης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση στη Ντόχα του Κατάρ πριν από περίπου έναν μήνα είχε ως στόχο της την ηγεσία της Χαμάς – όπως υποστήριξε η ισραηλινή ηγεσία – που ήταν συγκεντρωμένη σε κεντρικό κτήριο της πόλης για διαπραγματεύσεις. Η επίθεση είχε τότε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του Κατάρ, αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας, με τους ηγέτες παγκοσμίως να ανησυχούν, αρχικά, για κίνδυνο αποσταθεροποίησης και νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Έτσι, μετά την επίθεση και τις αντιδράσεις – σύμφωνα με το Axios – o Τραμπ άρχισε να επεξεργάζεται, μαζί με τον Στιβ Γουίτκφο, ένα νέο σχέδιο. Ουσιαστικά, συνδύασαν την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων με μια μεταπολεμική πρόταση του Κούσνερ, που είχε εκπονήσει με τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Τόνι Μπλερ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα κείμενο 21 σημείων.

Λίγες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, το Κατάρ πρότεινε τη διοργάνωση συνόδου στη Νέα Υόρκη, στην οποία θα συμμετείχαν ο Τραμπ και οκτώ αραβικές και μουσουλμανικές ηγεσίες. Οι ηγέτες καταδίκασαν έντονα το Ισραήλ, ενώ ο Τραμπ τους παρότρυνε να ακούσουν την εισήγηση του Γουίτκοφ. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε έλαβε θετικά σχόλια, και συμφωνήθηκε η συνέχιση της συζήτησης την επόμενη μέρα.

Μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, οι ΗΠΑ και οι οκτώ χώρες είχαν καταρτίσει ένα προκαταρκτικό κείμενο, το οποίο στάλθηκε στην ισραηλινή πλευρά. Ο Νετανιάχου συναντήθηκε δύο φορές με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεναν σοβαρές διαφωνίες. Στην ομιλία του την Παρασκευή στον ΟΗΕ, δεν υπήρξε καμιά αναφορά στο σχέδιο Τραμπ.

Καθώς κυκλοφορούσαν φήμες ότι ο Νετανιάχου θα απορρίψει το σχέδιο ή θα απαιτήσει μεγάλες αλλαγές, ο Τραμπ αντέδρασε τηλεφωνικά με αυστηρό τόνο. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Axios, του είπε: «Πάρ’ το ή άστο — αλλά αν το αφήσεις, μας ξεχνάς».

Κατά το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Νετανιάχου πέντε φορές. Έλαβε κάποιες αποδεκτές τροποποιήσεις, αλλά αρνήθηκε υποχωρήσεις σε ζητήματα ασφαλείας που αφορούσαν άμεσα τη θέση του Νετανιάχου. «Αν δεχτείς το σχέδιο και η Χαμάς το απορρίψει, θα έχεις πλήρη υποστήριξη να συνεχίσεις τον πόλεμο», του φέρεται να είπε. Στις πολύωρες διαπραγματεύσεις καταλήχθηκε συμφωνία, ακόμη και στο ζήτημα της έκφρασης συγγνώμης προς το Κατάρ. «Ο Νετανιάχου κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει και το έκανε», ανέφερε πηγή με γνώση των συνομιλιών.