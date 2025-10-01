Κολομβία: Εκατοντάδες αυτόχθονες διαδηλώνουν στα σύνορα με τη Βενεζουέλα κατά της βίας

Οπλισμένοι με δόρατα και φυσοκάλαμα και κρατώντας πλακάτ που ζητούσαν «Μη μας σκοτώνετε», εκατοντάδες ιθαγενείς της Κολομβίας διαδήλωσαν σήμερα ενάντια στη βία στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, από όπου εκδιώχθηκαν εξαιτίας των αιματηρών συγκρούσεων ανάμεσα σε ανταρτικές ομάδες.

Φορώντας τα παραδοσιακά ενδύματα της φυλής Μοτιλόν-Μπάρι, οι αυτόχθονες πλημμύρισαν τους δρόμους της Κούκουτα, της κύριας περιφερειακής πρωτεύουσας και βασικού μεθοριακού σταθμού στα σύνορα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάμεσα στους 73.000 που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των συγκρούσεων μεταξύ του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) της Κολομβίας και ομάδων που αποσχίστηκαν από τους πρώην αντάρτες των FARC.

«Ο πόλεμος έχει χτυπήσει σκληρά την περιοχή του Κατατούμπο», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αλεξάντερ Ντόρα, Συνήγορος των Δικαιωμάτων του λαού Μπάρι.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν την αδυναμία της αριστερής κυβέρνησης του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο να προστατεύσει τις περιοχές τους από τις ανταρτικές ομάδες που προκαλούν φόβο και εκμεταλλεύονται παράνομα τα δάση, την εξόρυξη και τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Σεβαστείτε την κοινότητα» και «Ζητάμε την παρουσία του προέδρου» ήταν τα συνθήματα που φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, με κάποιους από αυτούς να συμμετέχουν γυμνοί στην πορεία.

Όπως υποστήριξαν, δεν θα αποχωρήσουν από την Κούκουτα ούτε θα επιστρέψουν στα πολιορκημένα δάση τους αν δεν συναντηθούν με τον Πέτρο και τα μέλη της κυβέρνησής του.

«Ζητάμε εγγυήσεις και εδάφη», τόνισε ο Χουάν Τιτίρα, εκπρόσωπος του λαού Μοτιλόν-Μπάρι.

Η κυβέρνηση του Γκουστάβο Πέτρο είχε υποσχεθεί πριν τις εκλογές του 2022 να φέρει την ειρήνη με τους ένοπλους αντάρτες, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει καταγράψει ουσιαστική πρόοδο. Οι διαπραγματεύσεις με τον ELN διακόπηκαν μετά την έκρηξη της κρίσης στο Κατατούμπο. Σύμφωνα με την Ίρις Μαρίν Ορτίς, Συνήγορο του Κολομβιανού Λαού και υπεύθυνη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα, οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμού στην Κολομβία εδώ και έναν αιώνα.

Ο Γκουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε την ανάπτυξη 25.000 στρατιωτών στα σύνορα και την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Βενεζουέλα, με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού τους διακινητές ναρκωτικών.