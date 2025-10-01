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Κόστα: Η συζήτηση για την αξιοποίηση των ρωσικών assets θα συνεχιστεί μέσα στον Οκτώβριο
Ειδήσεις
22:08 - 01 Οκτ 2025

Κόστα: Η συζήτηση για την αξιοποίηση των ρωσικών assets θα συνεχιστεί μέσα στον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζήτησαν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και θα συνεχίσουν τη συζήτηση στην επόμενη σύνοδο, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης (1/10) από την Κοπεγχάγη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. 

«Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία», ανέφερε αρχικά ο Αντόνιο Κόστα και σημείωσε ότι συζητήθηκε η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Η συζήτηση θα συνεχίστεί, σύμφωνα με τον κ. Κοστα, στην επόμενη σύνοδο τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε ακόμη ότι «από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας – όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.»

«Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», προσέθεσε καταληκτικά.

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