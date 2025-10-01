Κόστα: Η συζήτηση για την αξιοποίηση των ρωσικών assets θα συνεχιστεί μέσα στον Οκτώβριο

«Ολοκληρώσαμε τη συζήτησή μας σχετικά με τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία», ανέφερε αρχικά ο Αντόνιο Κόστα και σημείωσε ότι συζητήθηκε η δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.
Η συζήτηση θα συνεχίστεί, σύμφωνα με τον κ. Κοστα, στην επόμενη σύνοδο τον Οκτώβριο.
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε ακόμη ότι «από τις 24 Φεβρουαρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας – όχι μόνο με λόγια, αλλά και με πράξεις.»
«Θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε έως ότου επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη», προσέθεσε καταληκτικά.
We have now concluded our debate on continued support to Ukraine. We discussed the possibility of making better use of Russian immobilised assets. We will continue this discussion at our next European Council meeting in October.— António Costa (@eucopresident) October 1, 2025
Since 24 February 2022, the European Union has…