Σύνοδος Κοπεγχάγης: Ενότητα για την Ουκρανία με φόντο τις ευρωπαϊκές διαφωνίες

Δεύτερη ημέρα σήμερα (2/10) της συνόδου κορυφής των ηγετών στην Κοπεγχάγη, όπου η ΕΕ συνεδριάζει μαζί με αρχηγούς κρατών από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα, όπως ονομάζεται η σύνοδος, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ως ένας χώρος συνάντησης κρατών-μελών και μη της ΕΕ, με σκοπό τη συζήτηση κοινών προκλήσεων. Συνεκλήθη για πρώτη φορά το 2022, στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Η αξία της είναι περισσότερο συμβολική παρά ουσιαστική σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα αποτελέσματα, ωστόσο ο κεντρικός της άξονας παραμένει η Ουκρανία.

«Αυτός είναι ο δικός μας πόλεμος, και αν η Ουκρανία ηττηθεί, θα σημαίνει τη δική μας αποτυχία», τόνισε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ από το βήμα, σε μια φιλική συζήτηση-τύπου “fireside chat” μαζί με τον Στάρμερ, τον Μακρόν και την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, η οποία μόλις επανεκλέχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο Τουσκ προειδοποίησε ότι αν η Ρωσία νικήσει την Ουκρανία, για την Πολωνία αυτό θα σήμαινε «το τέλος της χώρας μας».

Ο Μακρόν υπογράμμισε την πρόοδο που έχει σημειώσει η Ευρώπη απέναντι στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η απόφαση της Φινλανδίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ αποτέλεσε «μεγάλη στρατηγική ήττα» για τη Μόσχα.

Εσωτερικές συγκρούσεις παρά την επίδειξη ενότητας

Ωστόσο, πίσω από την επίδειξη ενότητας, οι διαφωνίες ήταν εμφανείς. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία «τοίχους drones» αντιμετωπίστηκε χλιαρά από αρκετές χώρες, με την Ιταλία και την Ισπανία να υποστηρίζουν ότι τα αμυντικά σχέδια πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την ήπειρο και όχι μόνο το ανατολικό άκρο της ΕΕ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συγκρούστηκε με τον Ούγγρο ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν σχετικά με τις πρόσφατες προσεγγίσεις του τελευταίου προς τη Μόσχα, όπως μετέδωσε η ομάδα του Bloomberg στη διάρκεια της νύχτας.

Το πρωί, ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ επανέλαβε την αντίθεσή του στο σχέδιο της ΕΕ να αξιοποιήσει έως και 185 δισ. ευρώ ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στη χώρα του, ώστε να χρηματοδοτηθούν δάνεια για την Ουκρανία.

Το σχέδιο, όπως είπε, περιλαμβάνει «τεράστια ποσά» και απαιτεί εγγυήσεις «για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα». Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ η Ρωσία προειδοποιούσε ότι ενδέχεται να εθνικοποιήσει και να πουλήσει γρήγορα ξένες περιουσίες στο έδαφός της, ως αντίποινα σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή κίνηση κατάσχεσης ρωσικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Παράλληλα, η Γαλλία επιβεβαίωσε ότι προχώρησε στη σύλληψη του καπετάνιου ενός δεξαμενόπλοιου συνδεδεμένου με τη Ρωσία, το οποίο βρισκόταν κοντά στις δανικές ακτές. Ο Μακρόν υπογράμμισε τη σημασία εντοπισμού και δράσης απέναντι στα λεγόμενα «πλοία-σκιές», τα οποία παρακάμπτουν τις κυρώσεις, χαρακτηρίζοντας το επιχειρηματικό τους μοντέλο «πλήρως βιομηχανοποιημένο». «Προτείνω, στο πλαίσιο του συνασπισμού των προθύμων, σε στενό συντονισμό με το ΝΑΤΟ, να εξετάσουμε πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε αυτή την κοινή δράση», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στη σύνοδο.