Global Sumud Flotilla: Πάνω από 400 ακτιβιστές συνελήφθησαν

«Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που κράτησε περίπου 12 ώρες, το προσωπικό του πολεμικού ναυτικού απέτρεψε μια απόπειρα εισβολής μεγάλης κλίμακας από εκατοντάδες πρόσωπα που επέβαιναν σε 41 σκάφη και είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν το νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας», είπε ο αξιωματούχος που ζήτησε να τηρηθεί η ανωνυμία του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης, περισσότεροι από 400 συμμετέχοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου τους ανέλαβε η ισραηλινή αστυνομία», πρόσθεσε.