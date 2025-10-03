Ισπανία: Πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος στην άμβλωση

Η κυβέρνηση της Ισπανίας πρότεινε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, η οποία είναι νόμιμη στη χώρα από το 2010, μετά από μέτρο των δημοτικών αρχών της Μαδρίτης που θεωρήθηκε ότι περιορίζει τις γυναίκες που επιθυμούν να διακόψουν την εγκυμοσύνη τους.

Την Τρίτη, το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης, όπου πλειοψηφεί το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (PP), ενέκρινε πρόταση του ακροδεξιού Vox, η οποία προβλέπει ότι οι υγειονομικοί οφείλουν να ενημερώνουν τις γυναίκες που ζητούν άμβλωση για το «σύνδρομο μετά την άμβλωση», το οποίο μπορεί να προκαλέσει «κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών (…) αυτοκτονικές σκέψεις» και «αύξηση των καρκίνων».

Η πρόταση τόνιζε ότι «το σύνδρομο μετά την άμβλωση είναι κάτι που αποκρύπτουν σκοπίμως, κυρίως στην Ισπανία», και σημείωνε ότι «η άμβλωση είναι μεγάλη επιχείρηση για την ιδεολογία που την υποστηρίζει και την προωθεί: τον φεμινισμό».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αρχικά, το PP υπερασπίστηκε και ψήφισε υπέρ της πρότασης, όμως την Πέμπτη ο δήμαρχος Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνες-Αλμέιδα, από το ίδιο κόμμα, παραδέχθηκε ότι «το σύνδρομο μετά την άμβλωση» δεν είναι «επιστημονικά αναγνωρισμένο» και τόνισε ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό να ενημερώνονται οι γυναίκες για αυτό πριν από την άμβλωση.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επανέφερε το ζήτημα, κατηγορώντας το PP ότι «αποφάσισε να συμπορευθεί με την άκρα δεξιά. Είναι επιλογή τους, μπορούν να το κάνουν. Αλλά όχι εις βάρος των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των γυναικών».

Η συνταγματική αναθεώρηση φαντάζει δύσκολη, καθώς απαιτεί πλειοψηφία τριών πέμπτων του κοινοβουλίου, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζεται στήριξη και από δεξιούς βουλευτές του PP.

Στην Ισπανία η άμβλωση αποποινικοποιήθηκε το 1985 και είναι νόμιμη από το 2010, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για τις γυναίκες, λόγω βαθιάς καθολικής παράδοσης και άρνησης πολλών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία να διενεργήσουν την επέμβαση, αναγκάζοντας τις γυναίκες να διανύουν μεγάλες αποστάσεις.

Η άκρα αριστερά, που συμμετέχει στην κυβέρνηση με τους Σοσιαλιστές, πρότεινε το Μάρτιο του 2024 να περιληφθεί το δικαίωμα στην άμβλωση στο Σύνταγμα, πρόταση που υποστήριξε και ο Σάντσεθ. Η Γαλλία έγινε πέρυσι η πρώτη χώρα παγκοσμίως που αναφέρει ρητά το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στο Σύνταγμά της.