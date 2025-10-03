Στον Πειραιά, 13-16 Οκτωβρίου, 11 γερμανικές εταρείες του ναυτιλιακού κλάδου

Επιχειρηματική αποστολή, στον Πειραιά, 11 γερμανικών εταιρειών από τον τομέα της ναυτιλίας, διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στις 13 με 16 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWΕ) της Γερμανίας.

Κύριος σκοπός της επιχειρηματικής αποστολής είναι η διοργάνωση προγραμματισμένων Β2Β συναντήσεων μεταξύ των γερμανικών εταιρειών και ελληνικών εταιρειών όπως και Ελλήνων επαγγελματιών με δραστηριότητα στη ναυτιλιακή και ναυπηγική βιομηχανία.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και την υποστήριξη της Navigator Shipping Consultants Ltd., διοργανώνουν ένα ολοήμερο συμπόσιο με θέμα «CleanTech for Shipbuilding & Shipping | Maritime Technologies», που θα λάβει χώρα την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στον Πειραιά, φέρνοντας σε επαφή τους stakeholders από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία με γερμανικούς παρόχους κορυφαίας τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι συμμετέχουσες γερμανικές εταιρίες θα παρουσιάσουν υπηρεσίες και προϊόντα με έμφαση στον τομέα της ναυπήγησης καθώς και του ψηφιακού μετασχηματισμού στη ναυτιλία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σύγχρονες λύσεις που καθιστούν την ελληνική ναυτιλία βιώσιμη και ανθεκτική στις προκλήσεις του μέλλοντος. Εξειδικευμένοι Έλληνες και Γερμανοί εισηγητές θα εμπλουτίσουν την ημερίδα με εισηγήσεις για το δυναμικό της γερμανικής αγοράς, καθώς και τις προοπτικές του κλάδου στην Ελλάδα.

Στην επιχειρηματική αποστολή από τη Γερμανία θα συμμετέχουν οι εταιρείες:

- JDS GmbH

- Goetze KG Armaturen

- KEM Küppers Elektromechanik GmbH

- Ostsee Marine Solutions GmbH

- Promarin – Propeller und Marinetechnik GmbH

- Rötelmann GmbH

- SAACKE GmbH

- SCHOTTEL GmbH

- Trusteddocks.com GmbH

- Ingenieurbüro Weselmann GmbH & Co. KG

- Xpress Seals GmbH

Η ημερίδα θα εστιάσει τις εργασίες της σε ζητήματα που ενδιαφέρουν :

Στελέχη ναυπηγείων και τεχνικών γραφείων

Σχεδιαστές και αρχιτέκτονες πλοίων

Πλοιάρχους και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών

Μηχανικούς πλοίων και τεχνικούς διευθυντές

Στελέχη περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και ESG

Υπευθύνους ψηφιακού μετασχηματισμού και IT

Ακαδημαϊκούς και ερευνητές στον τομέα της ναυτιλίας

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics και λιμενικών υποδομών

Πρόκειται για μια επιχειρηματκκή αποστολή που αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τεχνολογική δικτύωση, μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής ναυτιλιακής και βιομηχανικής κοινότητας.

Τα προφίλ των ανωτέρω γερμανικών εταιριών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου. Επιχειρήσεις και φορείς του κλάδου που ενδιαφέρονται για σχετικές συναντήσεις, μπορούν να επισκεφτούν την ενότητα Δηλώστε συμμετοχή: Συμπόσιο και B2B meetings, έως τις 10 Οκτωβρίου. Η συμμετοχή στην Ημερίδα είναι δωρεάν, ενώ απαιτείται η online δήλωση συμμετοχής.