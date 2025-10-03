ΕΟΤ: Παρουσίαση ελληνικών προορισμών στη Γαλλία μέσω του workshop «Tourism Open Days»

Πέντε ελληνικοί προορισμοί και ένας ξενοδοχειακός όμιλος συστήθηκαν στη γαλλική τουριστική αγορά μέσα από το επαγγελματικό workshop «Tourism Open Days», που πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 σε κεντρικό ξενοδοχείο του Παρισιού.

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από την εταιρεία «Louder than Horn» με τη συνεργασία της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας και της ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, τελούσε υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.

Οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και Στερεάς Ελλάδας, οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Χίου, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης (ΟΤΘ) και ο ξενοδοχειακός όμιλος Acrotel παρουσίασαν το τουριστικό τους προϊόν σε περισσότερους από 80 Γάλλους επαγγελματίες του τουρισμού, tour operators, δημοσιογράφους και opinion leaders.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Μάριος Μαθιουδάκης και η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, η οποία κάλεσε τους Γάλλους επαγγελματίες να γνωρίσουν προορισμούς με ιδιαίτερη αυθεντικότητα και πλούσιες θεματικές εμπειρίες.

Την παρουσίαση των προορισμών ανέλαβαν εκπρόσωποι των Περιφερειών και Δήμων, καθώς και η εκπρόσωπος της Acrotel, ενώ ακολούθησαν B2B συναντήσεις με στόχο τη δικτύωση και τη δημιουργία συνεργασιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με networking dinner στην ελληνική πρεσβευτική κατοικία στο Παρίσι, με μενού ελληνικών γεύσεων επιμελημένο από τη σεφ Ντίνα Νικολάου, ενώ οι Γάλλοι συμμετέχοντες έλαβαν gift bags με τοπικά προϊόντα και ταξιδιωτικά vouchers.