Μερτς: Ας τολμήσουμε ένα νέο ξεκίνημα, όπως εκείνο της Ανατολικής Γερμανίας πριν 35 χρόνια

Η Γερμανία κι ο κόσμος είχε καιρό βρεθεί μπροστά σε τόσες πολλές προκλήσεις: Ο ρωσικός επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, μια μεταβαλλόμενη διεθνής τάξη πραγμάτων και μια οικονομία που ασθενεί. Για τον λόγο αυτό, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, στην εναρκτήρια ομιλία του για την Ημέρα της Γερμανικής Ενότητας, κάλεσε τους ανθρώπους στη Γερμανία σε μια νέα αρχή.

«Ύστερα από 35 χρόνια γερμανικής ενότητας και σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, πρέπει να ανασυνταχθούμε και να κοιτάξουμε με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα μπροστά», δήλωσε ο επικεφαλής της CDU στη γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο Ζάαρμπρυκεν, όπως μεταδίδει η Tagesschau. Ας καταβάλουμε όλοι μαζί μια κοινή προσπάθεια για μια νέα ενότητα στη χώρα μας». Οι πολίτες, πρόσθεσε, δεν πρέπει να φοβούνται τις αλλαγές ούτε να παραλύουν από τον φόβο. «Ας τολμήσουμε ένα νέο ξεκίνημα», τόνισε ο Μερτς. «Ας θυμηθούμε την αισιοδοξία με την οποία οι συμπατριώτες μας στην Ανατολική Γερμανία πριν από 35 χρόνια τόλμησαν το δικό τους ξεκίνημα». Ένα θετικό πνεύμα μπορεί να απελευθερώσει δυνάμεις, ενώ η απαισιοδοξία και η μιζέρια είναι χαμένη ενέργεια.

«Μια καθοριστική στιγμή»

Ο Μερτς αναφέρθηκε μόνο σύντομα στο θάρρος των πολιτών της ΛΔΓ κατά τη διάρκεια της ειρηνικής επανάστασης του 1989 και στην Επανένωση της 3ης Οκτωβρίου 1990. Χαρακτήρισε την επέτειο «ημέρα γιορτής». Υπενθύμισε ωστόσο και τις αμοιβαίες παρεξηγήσεις, καθώς και τις εμπειρίες περιθωριοποίησης πολλών πολιτών της Ανατολικής Γερμανίας. Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του το αφιέρωσε σε θεμελιώδη ζητήματα. «Ζούμε το φθινόπωρο του 2025 ως μια καθοριστική στιγμή για τη χώρα μας», είπε. «Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως και αποφασιστικής, φάσης της νεότερης ιστορίας του». Ο Μερτς αναφέρθηκε στις νέες συμμαχίες αυταρχικών καθεστώτων, στην ψηφιακή επανάσταση, στη νέα παγκόσμια οικονομία με δασμολογικά εμπόδια και εγωισμούς.

«Πολλά πρέπει να αλλάξουν»

Ο καγκελάριος επανέλαβε την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις: «Πολλά πρέπει να αλλάξουν, αν θέλουμε πολλά να μείνουν καλά ή ακόμη και να γίνουν καλύτερα από ό,τι είναι μέχρι τώρα στη χώρα μας». Τόνισε πως όλοι πρέπει να κατανοήσουν το μέγεθος αυτής της πρόκλησης. «Εμείς, αυτό σημαίνει όλοι οι Γερμανοί», είπε. Η Γερμανία θέλει να παραμείνει ένα δημοκρατικό, κράτος δικαίου, οικονομικά ισχυρό και κοινωνικό, αλλά και ευρωπαϊκό κράτος. Έθεσε ως καθήκον την ενίσχυση της άμυνας και το συνέδεσε με την έκκληση να αναλάβουν οι πολίτες ευθύνη και να καταταγούν εθελοντικά στη θητεία. «Η ευθύνη για την ελευθερία μας ανήκει σε όλους μας. Ας αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη», τόνισε ο πολιτικός της CDU.

Επιπλέον, υπογράμμισε τους στόχους της επαναφοράς της οικονομικής ισχύος με την πιο σύγχρονη τεχνολογία, της μείωσης της κρατικής «κηδεμονίας» και της μεταρρύθμισης του κοινωνικού κράτους, ώστε να στηρίζονται πραγματικά όσοι έχουν ανάγκη. Δεν έγινε όμως πιο συγκεκριμένος.

Μακρόν: Γιορτή και για την ενωμένη Ευρώπη

Στην κεντρική τελετή παρέστησαν επίσης ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. «Η γιορτή της ενωμένης Γερμανίας είναι ταυτόχρονα και μια γιορτή της ενωμένης Ευρώπης», δήλωσε ο Μακρόν. «Κάποτε υπήρχαν πόλεμοι ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν».

Νωρίτερα, η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε επικρίνει την πρόσκληση του Γάλλου προέδρου. «Όσο κι αν εκτιμώ τον πρόεδρο Μακρόν, ίσως θα έπρεπε να έχει κληθεί κάποιος από την Ανατολική Ευρώπη ή από την Ανατολική Γερμανία ως κεντρικός ομιλητής», δήλωσε στη ZDF. Παρά τα προβλήματα, χαρακτήρισε την επανένωση «μεγάλη εύνοια της τύχης». Στο γραφείο της, όπου σήμερα εργάζεται ως πρώην καγκελάριος, καθόταν κάποτε η Μάργκοτ Χόνεκερ. «Μπορώ να πω πως η Μάργκοτ Χόνεκερ δεν μπόρεσε να εμποδίσει το δικό μου δρόμο προς την ελευθερία», κατέληξε η Μέρκελ.