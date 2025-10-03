ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Στυλιανίδης «αδειάζει» τα ναυπηγεία που οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο
Ναυτιλία
18:17 - 03 Οκτ 2025

Ο Στυλιανίδης «αδειάζει» τα ναυπηγεία που οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έντονη αίσθηση προκάλεσε μια δήλωση στη Βουλή του Χρήστου Στυλιανίδη, του Κύπριου βουλευτή Επικρατείας και πρώην υπουργού Ναυτιλίας για την Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο κ. Στυλιανίδης, αφού αναφέρθηκε (και) στις (δικές του) προσπάθειες αναβάθμισης των ναυπηγείων της χώρας, στη συνέχεια έσπευσε να αυτοακυρωθεί αντιστρέφοντας τα δικά του λόγια.

«Να ομολογήσουμε ότι είμαστε πίσω. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη… Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ισχυριστούμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιου επιπέδου πλοία σε ελληνικό ναυπηγείο», είπε, με αφορμή τις φρεγάτες Belharra.

Η τοποθέτηση αυτή ισοδυναμεί με ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που οι εξελίξεις δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Τα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας, του Ομίλου ΟΝΕΧ, έχουν ήδη προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις, για να μην αναφερθούμε στα 700 τόσα πλοία που έχουν φιλοξενήσει ως τώρα στις δεξαμενές τους.

Η DFC (U.S. International Development Finance Corporation) έχει χρηματοδοτήσει με δεκάδες εκατομμύρια την αναδιαρθρωση τους, αναγνωριζοντας τα ως κρίσιμη υποδομή για την Ελλάδα αλλά και για τη Δύση.

Ανάλογες σοβαρές επενδυτικές προσπάθειες γίνονται και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα οποία έχουν εισέλθει σε μια φάση πλήρους εκσυγχρονισμού έχοντας μάλιστα να επιδείξουν μια έντονη δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αλλεπάλληλες επισκέψεις ξένων αξιωματούχων έχουν επιβεβαιώσει ότι τα ναυπηγεία της χώρας αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, που βρέθηκε στην Ελευσίνα, δίνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο μήνυμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του Ελληνικού ναυπηγικού τομέα.

Επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς πρώτης γραμμής, η εμπιστοσύνη που δείχνει η ναυτιλία των Ελλήνων στα ελληνικά χέρια, όλα δείχνουν ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία γυρίζει σελίδα.

Και όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κ. Στυλιανίδης επέλεξε να δηλώσει ότι «δεν είμαστε έτοιμοι», αδικώντας δυστυχώς τον αγώνα που κάνουν επενδυτές και εργαζόμενοι εδώ και καιρό με κόπο και θυσίες για να ξαναβάλουν την Ελλάδα στον διεθνή ναυπηγικό χάρτη.

Αργότερα, σε διευκρινιστικές του δηλώσεις στο Reporter, είπε πως «με ενίσχυση των προσπαθειών τα ναυπηγεία μας μπορούν να κατασκευάσουν τα πάντα».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2025 - 19:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή «ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή «ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης

Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά και του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο
Οικονομία

Θεοδωρικάκος: Συναντήσεις με τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Ιωάννη Βουτσινά και του ΕΒΕΑ Ιωάννη Μπρατάκο

Αποστολάκη: Δεν βλέπω παρέμβαση Κοβέσι για το άρθρο 86 – Η κοινωνία ταυτίζει την «συγκάλυψη» με την κυβέρνηση
Πολιτική

Αποστολάκη: Δεν βλέπω παρέμβαση Κοβέσι για το άρθρο 86 – Η κοινωνία ταυτίζει την «συγκάλυψη» με την κυβέρνηση

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη +2,2% - Ξεχωρίζουν οι εγχώριες «Magnificent 7»
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαία κέρδη +2,2% - Ξεχωρίζουν οι εγχώριες «Magnificent 7»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν
Ειδήσεις

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες
Ειδήσεις

Financial Times: Ο Τραμπ στρώνει το έδαφος για νέους δασμούς σε δεκάδες χώρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Ράλι με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:26

Νέα πρόταση στρατηγικής για τον ελληνικό τουρισμό από την Αγάπη Σμπώκου – Οι προτεραιότητες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 16:24

Morgan Stanley: «Ψήφος» εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες – Top Picks και τιμές στόχοι

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
21/07/2026 - 16:20

Έκθεση-καμπανάκι του FAO: Γιατί η υγιεινή διατροφή γίνεται ολοένα ακριβότερη στην Ευρώπη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:17

Καζακστάν: Οι επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα «παγώνουν» τις εξαγωγές πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:08

Τουρκία: Ο Οζγκιούρ Οζέλ αποχωρεί από το CHP και ιδρύει νέο κόμμα

Ειδήσεις
21/07/2026 - 16:04

Σύγκρουση του «Έλυρος» με φορτηγό πλοίο στη Σούδα - Η ανακοίνωση του Λιμενικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:01

ΣΕΤΕ: Οι έξι προτεραιότητες για τον ελληνικό τουρισμό

Εμπορεύματα
21/07/2026 - 15:54

ΙΕΑ: «Ασπίδα» άνω του 1 δισ. βαρελιών απέναντι στις αναταράξεις της αγοράς πετρελαίου

Ειδήσεις
21/07/2026 - 15:49

Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ