Ο Στυλιανίδης «αδειάζει» τα ναυπηγεία που οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν ως σημείο αναφοράς στη Μεσόγειο

Έντονη αίσθηση προκάλεσε μια δήλωση στη Βουλή του Χρήστου Στυλιανίδη, του Κύπριου βουλευτή Επικρατείας και πρώην υπουργού Ναυτιλίας για την Ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Ο κ. Στυλιανίδης, αφού αναφέρθηκε (και) στις (δικές του) προσπάθειες αναβάθμισης των ναυπηγείων της χώρας, στη συνέχεια έσπευσε να αυτοακυρωθεί αντιστρέφοντας τα δικά του λόγια.

«Να ομολογήσουμε ότι είμαστε πίσω. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη… Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να ισχυριστούμε ότι μπορούμε να φτιάξουμε τέτοιου επιπέδου πλοία σε ελληνικό ναυπηγείο», είπε, με αφορμή τις φρεγάτες Belharra.

Η τοποθέτηση αυτή ισοδυναμεί με ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που οι εξελίξεις δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Τα ναυπηγεία της Σύρου και της Ελευσίνας, του Ομίλου ΟΝΕΧ, έχουν ήδη προσελκύσει στρατηγικές επενδύσεις, για να μην αναφερθούμε στα 700 τόσα πλοία που έχουν φιλοξενήσει ως τώρα στις δεξαμενές τους.

Η DFC (U.S. International Development Finance Corporation) έχει χρηματοδοτήσει με δεκάδες εκατομμύρια την αναδιαρθρωση τους, αναγνωριζοντας τα ως κρίσιμη υποδομή για την Ελλάδα αλλά και για τη Δύση.

Ανάλογες σοβαρές επενδυτικές προσπάθειες γίνονται και στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά τα οποία έχουν εισέλθει σε μια φάση πλήρους εκσυγχρονισμού έχοντας μάλιστα να επιδείξουν μια έντονη δραστηριότητα.

Παράλληλα, οι αλλεπάλληλες επισκέψεις ξένων αξιωματούχων έχουν επιβεβαιώσει ότι τα ναυπηγεία της χώρας αποτελούν πλέον σημείο αναφοράς.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εσωτερικών, που βρέθηκε στην Ελευσίνα, δίνοντας με τον πιο επίσημο τρόπο μήνυμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες του Ελληνικού ναυπηγικού τομέα.

Επενδύσεις, διεθνείς συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις από οργανισμούς πρώτης γραμμής, η εμπιστοσύνη που δείχνει η ναυτιλία των Ελλήνων στα ελληνικά χέρια, όλα δείχνουν ότι η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία γυρίζει σελίδα.

Και όμως, μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κ. Στυλιανίδης επέλεξε να δηλώσει ότι «δεν είμαστε έτοιμοι», αδικώντας δυστυχώς τον αγώνα που κάνουν επενδυτές και εργαζόμενοι εδώ και καιρό με κόπο και θυσίες για να ξαναβάλουν την Ελλάδα στον διεθνή ναυπηγικό χάρτη.

Αργότερα, σε διευκρινιστικές του δηλώσεις στο Reporter, είπε πως «με ενίσχυση των προσπαθειών τα ναυπηγεία μας μπορούν να κατασκευάσουν τα πάντα».