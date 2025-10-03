Υπουργείο Υγείας: Συστάσεις για την εποχική γρίπη - Εμβολιασμός και με ρινικό εμβόλιο

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Στα διαθέσιμα εμβόλια για τη γρίπη τη φετινή σεζόν (2025-2026) περιλαμβάνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας το ρινικό εμβόλιο Fluenz, όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας με οδηγίες για τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

Το εμβόλιο χορηγείται με ρινικό σπρέι αντί για ένεση και περιέχει ζωντανούς αλλά εξασθενημένους ιούς της γρίπης, οι οποίοι δεν προκαλούν νόσο αλλά ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα. Η χρήση του συστήνεται για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών, ενώ απαγορεύεται κατά την κύηση.

Ωστόσο, το Fluenz δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος ή επεισοδίων συριγμού το τελευταίο έτος, σε αυτά με ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη), σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη, καθώς και σε όσους έχουν παρουσιάσει αναφυλακτική αντίδραση σε κάποιο συστατικό του εμβολίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν το εμβόλιο χορηγείται σε παιδιά που ζουν με άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η χρήση ενέσιμου εμβολίου, ενώ αν χρησιμοποιηθεί το Fluenz, το παιδί θα πρέπει να αποφύγει επαφή με το ευάλωτο άτομο για επτά ημέρες, ώστε να μειωθεί ο θεωρητικός κίνδυνος μετάδοσης του ιού.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συνιστά τη χορήγηση του Fluenz κατά προτεραιότητα στα παιδιά 2-5 ετών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα. Η εμπειρία δείχνει ότι η ρινική μορφή του εμβολίου βελτιώνει τη συμμόρφωση των παιδιών, καθώς η διαδικασία είναι ανώδυνη και πιο εύκολη σε σύγκριση με την ένεση.

Ομάδες αυξημένου κινδύνου

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, οι συστάσεις αντιγριπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις παρακάτω ομάδες:

Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών

Παιδιά άνω των 5 ετών και ενήλικες με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, νεφρικά, ηπατικά, μεταβολικά, αιματολογικά, νευρολογικά) ή ανοσοκαταστολή

Μεταμοσχευμένοι (οργάνων/μυελού)

Έγκυες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωΐδες και θηλάζουσες

Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία

Παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη

Άτομα σε στενή επαφή με βρέφη <6 μηνών ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα

Κλειστοί πληθυσμοί (σχολεία, στρατόπεδα, ιδρύματα, μονάδες ηλικιωμένων, φυλακές)

Εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας και σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων–μεταναστών

Άστεγοι

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς μινκ, εργαζόμενοι σε σφαγεία

Οδηγίες χορήγησης

Το εμβόλιο πρέπει να γίνεται πριν την έξαρση της γρίπης, ιδανικά από τα μέσα Οκτωβρίου έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Ο εμβολιασμός γίνεται συνήθως με μία δόση ετησίως.

Παιδιά <9 ετών που εμβολιάζονται πρώτη φορά χρειάζονται δύο δόσεις με διάστημα 28 ημερών.

Σε βρέφη ≥6 μηνών χορηγείται ολόκληρη δόση 0,5 ml.

Συνδυασμός με άλλα εμβόλια

Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με το εμβόλιο COVID-19 (σε διαφορετικό σημείο).

Ασυμπτωματικοί με επαφή κρούσματος COVID μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά.

Συμπτωματικοί ασθενείς πρέπει να περιμένουν μέχρι την ύφεση της νόσου.