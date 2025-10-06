Σε πολιτικό κενό η Γαλλία: Οι τρεις επιλογές Μακρόν και η πίεση των αγορών

Η παραίτηση του Γάλλου πρωθυπουργού Σέμπαστιεν Λεκορνί, μόλις 28 ημέρες μετά τον διορισμό του, έρχεται κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της σφοδρής αντίδρασης που προκάλεσε ο διορισμός του Μπρουνό Λε Μερ ως υπουργού Άμυνας – μία απόφαση που σήκωσε κύμα αντιδράσεων στους κόλπους της κεντροδεξιάς, υπονομεύοντας την ήδη εύθραυστη κυβερνητική συμμαχία.

Η παραίτηση Λεκορνί φέρνει τον Γάλλο πρόεδρο αντιμέτωπο με τρεις επιλογές για την πολιτική σταθερότητα της Γαλλίας. Και οι τρεις, ωστόσο, ενέχουν κινδύνους και δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι την «επόμενη μέρα» η κρίση θα έχει ξεπεραστεί.

Η πρώτη εξ αυτών είναι να διορίσει νέο πρωθυπουργό, πράγμα που έχει ήδη κάνει και στο παρελθόν και φάνηκε ότι δεν ήταν αρκετό για να λύσει το πρόβλημα της πολιτικής και κυβερνητικής αστάθειας· ιδιαίτερα το πρόβλημα της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζει να βάλλεται από την αντιπολίτευση, αλλά αντιμετωπίζει και εσωτερικές ρωγμές.

Παρότι έγιναν διάφορες δοκιμές, με πολιτικούς νεώτερους ή μεγαλύτερους, δεξιούς ή κεντρώους, φάνηκε ότι μάλλον δεν ευθύνονται τα πρόσωπα για την αποτυχία. Ή τουλάχιστον δεν ευθύνεται κάθε μεμονωμένο πρόσωπο, αλλά υπάρχει κάποιο πιο πυρηνικό πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί. Τρανό σύμπτωμα του προβλήματος αυτούς είναι ότι ο Εμανουέλ Μακρόν έχει βρεθεί με ένα κομματικά πολυδιασπασμένο Κοινοβούλιο χωρίς σαφείς πλειοψηφίες. Έτσι, η ηγετική εικόνα που ο Γάλλος πρόεδρος προσπαθεί να χτίσει σε διεθνές επίπεδο, στο εσωτερικό της χώρας έχει πληγεί. Το ερώτημα είναι εάν έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.

Αυτή τη φορά, προκειμένου να λύσει το πρόβλημα της κυβερνητικής αστάθειας, ο Μακρόν θα μπορούσε να επιλέξει κάποιο ανώτατο μη πολιτικό πρόσωπο ή τεχνοκράτη, ώστε να προσπαθήσει να περάσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για τη μείωση του διογκούμενου ελλείμματος της Γαλλίας. Ακόμη κι αυτό, όμως, είναι πολύ πιθανό να μην οδηγήσει πουθενά, αφού είναι πέρα από σαφές ότι το οικονομικό πρόβλημα της Γαλλίας έχει μετουσιωθεί σε μία βαθιά και διαρκή πολιτική κρίση.

Στο πλαίσιο αυτό, η δεύτερη επιλογή του είναι να προκηρύξει βουλευτικές εκλογές και η τρίτη να παραιτηθεί ο ίδιος και να επισπεύσει τις προεδρικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες για Απρίλιο-Μάιο του 2027.

Και οι δύο αυτές λύσεις είναι υψηλού ρίσκου, αφού θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο στη Μαρίν Λεπέν και να φέρουν τον Εθνικό Συναγερμό στην εξουσία.

Άλλωστε, ήδη το κόμμα της Λεπέν σε ανακοίνωσή του μετά την παραίτηση Λεκορνί, σημείωσε: «Ο Μακρόν πρέπει τώρα να επιλέξει: να διαλύσει το κοινοβούλιο ή να παραιτηθεί, και μάλιστα γρήγορα!». Εν τω μεταξύ, η ίδια η Λεπέν δήλωσε πως η μόνη αποδεκτή λύση είναι η προκήρυξη βουλευτικών εκλογών.

Πώς αντέδρασαν οι αγορές – Τι λένε οι αναλυτές

Μετά την παραίτηση Λεκορνί, η πτώση στις γαλλικές αγορές επιταχύνθηκε. Ο γαλλικός χρηματιστηριακός δείκτης (.FCHI) σημείωσε απότομη πτώση, οι αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 8 μονάδες βάσης, ενώ το ευρώ υποχώρησε κατά 0,65%, φτάνοντας τα 1,1667 δολάρια. Το ασφάλιστρο κινδύνου (spread) που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν γαλλικό χρέος αντί γερμανικού, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

«Οι γαλλικές τράπεζες δέχονται ισχυρό πλήγμα σήμερα και το spread έναντι των Bunds διευρύνεται απότομα. Η κατάσταση στη Γαλλία γίνεται όλο και πιο περίπλοκη — πολιτικά και οικονομικά. Δεν νομίζω ότι ο Μακρόν θα παραιτηθεί, κάτι τέτοιο πιθανότατα θα επιδείνωνε τα πράγματα, ειδικά με το κύμα λαϊκισμού που σαρώνει την Ευρώπη και τον κίνδυνο ανόδου της ακροδεξιάς. Η μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί, αν και μέχρι στιγμής οι αγορές φαίνεται να απορροφούν το σοκ. Δεν υπάρχει ακόμα σημαντική μετάδοση (contagion), αν και οι γαλλικές τράπεζες είναι ξεκάθαρα οι πρώτες που πλήττονται», δήλωσε ο Κάρλο Φρανκίνι, επικεφαλής θεσμικών πελατών της Banca Ifigest.

«Θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι το έργο του Λεκορνί ήταν αδύνατο από την αρχή.

Το πολιτικό αδιέξοδο πιθανότατα θα συνεχιστεί. Υπάρχει ήδη ένα επίπεδο αβεβαιότητας ενσωματωμένο στις τιμές. Ένα ερώτημα είναι αν αυτό σημαίνει ότι οδεύουμε προς νέες εκλογές, αλλά αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να πούμε τι θα κάνει ο Μακρόν. Έχουμε ξαναβρεθεί σε αυτό το σημείο και οι εκλογές δεν το έλυσαν», σημείωσε με τη σειρά του ο Φίλιπ Σο, οικονομολόγος της Investec στο Λονδίνο.

Όλοι σχεδόν οι αναλυτές συγκλίνουν στο ότι το τοπίο είναι πολύ θολό και πως εάν ο Μακρόν διορίσει έναν νέο πρωθυπουργό – τον έκτο μέσα σε δύο χρόνια – αυτός θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα ίδια αδιέξοδα και δεν καταφέρει να κρατηθεί όρθιος.

«Το ερώτημα δεν είναι τόσο η παραίτηση του Λεκορνί — που ήταν κάπως αναμενόμενη — όσο το πώς θα επιλυθεί όλο αυτό. Και προς το παρόν, δεν υπάρχει ξεκάθαρη λύση», σημειώνει συνοψίζοντας ο επικεφαλής Στρατηγικής Έρευνας της Pepperston, Μάικλ Μπράουν.

Παράλληλα, ο Λι Χάρντμαν (MUFG) υπογραμμίζει ότι η πτώση του ευρώ δείχνει ότι οι αγορές γίνονται όλο και πιο ανήσυχες με την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία και σημειώνει ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν να προχωρήσει αυτή τη σιγμή στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών, αφού κάτι τέτοιο – κατά την εκτίμησή του – θα επέτεινε το πολτικό αδιέξοδο και θα προκαλούσε ένα νέο πλήγμα στο ευρώ.

Εν τω μεταξύ, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει διάθεση για δημοσιονομική πειθαρχία και μείωση του ελλείμματος, οι επενδυτές ζητούν πλέον ασφάλιστρο γι’ αυτό.