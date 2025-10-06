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Μέρκελ: Οι Βαλτικές και η Πολωνία μπλόκαραν νέο σχήμα διαλόγου με Ρωσία – Η πανδημία συνέβαλε στην κλιμάκωση
Ειδήσεις
16:02 - 06 Οκτ 2025

Μέρκελ: Οι Βαλτικές και η Πολωνία μπλόκαραν νέο σχήμα διαλόγου με Ρωσία – Η πανδημία συνέβαλε στην κλιμάκωση

Reporter.gr Newsroom
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Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στην Ουγγαρία, η πρώην Καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προκάλεσε αίσθηση με μια συνέντευξή της.

Μιλώντας στο ουγγρικό μέσο "Partizán", ανέφερε ότι η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες είχαν μπλοκάρει μια νέα πρωτοβουλία διαλόγου με τη Ρωσία, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Τον Ιούνιο του 2021 ένιωσα ότι ο Πούτιν δεν έπαιρνε πλέον στα σοβαρά τις Συμφωνίες του Μινσκ», δήλωσε η Μέρκελ. Κατόπιν αυτού, εκείνη και ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επιδίωξαν ένα νέο σχήμα, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να ξεκινήσει άμεσο διάλογο με τον Πούτιν.
«Αυτό δεν έτυχε υποστήριξης από ορισμένες χώρες – κυρίως τις βαλτικές χώρες, αλλά και την Πολωνία – επειδή φοβούνταν ότι δεν θα υπήρχε κοινή πολιτική στάση απέναντι στη Ρωσία», συνέχισε η Μέρκελ.

Το νέο αυτό σχήμα τελικά δεν υλοποιήθηκε, η ίδια αποχώρησε από την καγκελαρία και η επιθετικότητα του Πούτιν ξεκίνησε. «Δεν μπορούμε πια να ξέρουμε τι θα είχε γίνει αν...», πρόσθεσε.

Η πανδημία, σύμφωνα με τη Μέρκελ, συνέβαλε στην κλιμάκωση
Η Μέρκελ υπογράμμισε επίσης ότι η πανδημία του κορωνοϊού δυσχέρανε την πολιτική επικοινωνία πριν από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι δια ζώσης συναντήσεις με τον Πούτιν είχαν ακυρωθεί, και οι εικονικές συνομιλίες δεν επαρκούσαν για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Αντίδραση από τον πρώην Πρωθυπουργό της Πολωνίας
Ο πρώην Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, αντέδρασε οργισμένα στις δηλώσεις της Μέρκελ μέσω της πλατφόρμας Χ (πρώην Twitter):
«Με αυτήν την αστόχαστη συνέντευξή της, η Άνγκελα Μέρκελ απέδειξε ότι ανήκει στους Γερμανούς πολιτικούς που έβλαψαν περισσότερο την Ευρώπη τον περασμένο αιώνα», έγραψε.

Αφορμή για την επίσκεψη της Μέρκελ στην Ουγγαρία ήταν η παρουσίαση της ουγγρικής μετάφρασης της αυτοβιογραφίας της.
Την περασμένη εβδομάδα, η Μέρκελ είχε συναντήσει τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, στη Βουδαπέστη. Παρά την τεταμένη σχέση τους, ο Όρμπαν δημοσίευσε φωτογραφίες της συνάντησης στη σελίδα του στο Facebook με το σχόλιο:
«Μία φορά καγκελάριος σημαίνει για εμάς πάντα καγκελάριος. Καλώς ήρθες στην Ουγγαρία, Άνγκελα Μέρκελ.»

Υπενθυμίζεται ότι για την παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου η Μέρκελ είχε βρεθεί στην Αθήνα στις αρχές Ιουλίου στα πλαίσια Συνεδρίου της Καθημερινής, όπου πρόβαλλε τη δική της οπτική γύρω από την ελληνική κρίση χρέους και τη διάσωση του Ευρώ.

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