Κομισιόν: Η Frontex ενισχύει τον ρόλο των drones στη διαχείριση των συνόρων

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Μετανάστευσης, Μάρκους Λάμερτ, αναφέρθηκε σήμερα (6/10) στη σημασία των drones στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο κ. Λάμερτ παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Επιτρόπου Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, που έγιναν το προηγούμενο Σάββατο στη διάσκεψη για το μεταναστευτικό στο Μόναχο, επισημαίνοντας πως η Επιτροπή έχει χαράξει συγκεκριμένα βήματα στη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ.

Αναφερόμενος ειδικά στο ρόλο των drones στις επιχειρήσεις της Frontex, τόνισε ότι υπάρχει ενεργή πρόσκληση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της Frontex, η οποία μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη στην απόκτηση διαφόρων τύπων μη επανδρωμένων μέσων επιτήρησης, δηλαδή drones. Παράλληλα, η Frontex συνεχίζει να προσφέρει εκπαίδευση σχετικά με την τακτική χρήση των drones και την αντιμετώπιση πιθανών απειλών από drones, με στόχο τη βελτιωμένη διαχείριση των συνόρων.

Ο κ. Λάμερτ εξήγησε πως η Frontex λειτουργεί ως φορέας επιβολής του νόμου και αξιοποιεί τα drones για να ενισχύσει την επιτήρηση των ευρωπαϊκών συνόρων. Η συνεργασία με τα κράτη μέλη και τη βιομηχανία είναι κρίσιμη για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανησυχιών που σχετίζονται με τη χρήση drones σε παράνομες δραστηριότητες στα σύνορα. Επιπλέον, αναπτύσσονται νέες λύσεις για να βοηθηθούν οι εθνικές αρχές να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα σε αυτές τις απειλές.