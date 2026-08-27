ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο
Ειδήσεις
12:11 - 27 Αυγ 2026

Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μια από τις δυσκολότερες διαπραγματεύσεις της επόμενης περιόδου έχει ήδη αρχίσει στις Βρυξέλλες: αυτή για τον πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Κομισιόν έχει προτείνει ένα πακέτο σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, έναντι 1,2 τρισ. ευρώ στον προηγούμενο πολυετή προϋπολογισμό, με νέες προτεραιότητες την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την άμυνα.

Η αύξηση του συνολικού ποσού δεν είναι, ωστόσο, η μόνη αλλαγή. Η Κομισιόν θέλει να ανακατευθύνει σημαντικό μέρος των πόρων, ώστε ο νέος προϋπολογισμός να αντανακλά τις διαφορετικές ανάγκες της Ευρώπης. Τα σημερινά κονδύλια για την αγροτική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη, που μέχρι σήμερα απορροφούν περισσότερα από τα δύο τρίτα του συνολικού προϋπολογισμού, θα ενταχθούν μαζί με μικρότερα προγράμματα σε ένα νέο, ενιαίο ταμείο ύψους περίπου 865 δισ. ευρώ. Η κατανομή των χρημάτων θα γίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία και σε συνεννόηση με τα κράτη-μέλη, κάτι που στην πράξη αυξάνει τον ρόλο των εθνικών κυβερνήσεων στο πού θα κατευθύνονται οι πόροι.

Παράλληλα, περισσότερα χρήματα προβλέπονται για την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, αλλά και για την άμυνα και την ασφάλεια. Η λογική της Κομισιόν είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να χρηματοδοτήσει μια νέα πραγματικότητα: έναν κόσμο στον οποίο η οικονομική ισχύς, η τεχνολογική αυτονομία και η αμυντική επάρκεια έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία. Για να γίνει αυτό, όμως, θα πρέπει να περιοριστεί ή να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται παραδοσιακές πολιτικές, κυρίως η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πολιτική συνοχής.

Το ποσό, επομένως, είναι ήδη σημείο σύγκρουσης. Και τα μπλοκ που διαμορφώνονται είναι πλέον αρκετά καθαρά.

Στη μία πλευρά βρίσκονται τα κράτη που δεν θέλουν να αυξηθεί περαιτέρω η συνεισφορά τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία του Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, μαζί με τη Φινλανδία, την Ολλανδία και την Αυστρία, συγκροτώντας τον σκληρό πυρήνα του λεγόμενου «φειδωλού» στρατοπέδου. Ο Μερτς είχε απορρίψει ήδη από τον Ιούλιο την πρόταση της Κομισιόν και πιέζει για περαιτέρω περικοπές. Το επιχείρημα είναι ότι οι νέες ευρωπαϊκές ανάγκες δεν μπορούν απλώς να μεταφραστούν σε μεγαλύτερες επιβαρύνσεις για τους καθαρούς συνεισφέροντες στον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Σήμερα, μάλιστα, ο Μερτς υποδέχεται στην καγκελαρία τους ηγέτες των χωρών του συγκεκριμένου μπλοκ, προκειμένου να συντονίσουν τη στάση τους. Απέναντι βρίσκεται ένα διαφορετικό στρατόπεδο, στο οποίο πρωταγωνιστούν η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία και η Πολωνία, ενώ στο ίδιο μέτωπο βρίσκονται χώρες που έχουν κάθε λόγο να υπερασπιστούν τις δαπάνες για τη συνοχή και την αγροτική πολιτική. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκεται και η Ελλάδα, η οποία παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μάχη, καθώς η αναδιάταξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων δεν είναι μια τεχνοκρατική λεπτομέρεια αλλά ζήτημα με άμεσο αντίκτυπο στις εθνικές οικονομίες.

Το ισχυρό χαρτί του Μερτς, ωστόσο, είναι ο χρόνος. Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία έχουν σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις το 2027 και θέλουν η συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό να έχει κλείσει μέχρι το τέλος του 2026, ώστε να κινηθούν πιο στοχευμένα στο εσωτερικό τους και να μη βρεθούν αντιμέτωπες με ένα ακόμη δύσκολο ευρωπαϊκό μέτωπο μέσα στην προεκλογική περίοδο. Το Βερολίνο γνωρίζει, συνεπώς, ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές τόσο πιο δύσκολο θα είναι για τις κυβερνήσεις του απέναντι μπλοκ να εμφανιστούν στο εσωτερικό τους ως εκείνες που αποδέχθηκαν μεγάλες περικοπές ή απώλειες ευρωπαϊκών πόρων.

Ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα βρίσκεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο έργο να βρει τον συμβιβασμό μεταξύ των 27 ηγετών. Ο ρόλος του είναι κρίσιμος, καθώς ο πολυετής προϋπολογισμός απαιτεί ομοφωνία. Ο Κόστα έχει ήδη ξεκινήσει περιοδεία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τις κόκκινες γραμμές των κρατών-μελών και να βρει το πεδίο στο οποίο μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

Το έργο του κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Πρέπει να ισορροπήσει ανάμεσα στην απαίτηση των «φειδωλών» για περιορισμό των δαπανών και στην πίεση των χωρών που θέλουν να διατηρήσουν ισχυρή την αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Την ίδια ώρα, πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι νέες προτεραιότητες – άμυνα, ασφάλεια, ανταγωνιστικότητα και τεχνολογία – θα χρηματοδοτηθούν επαρκώς. Ο ίδιος έχει ήδη περιγράψει τον νέο προϋπολογισμό ως προϋπολογισμό για μια «εντελώς νέα ΕΕ», με το βάρος να μετακινείται από την αγροτική πολιτική και τη συνοχή προς την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την άμυνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2026 - 12:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
Ειδήσεις

Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»
Πολιτική

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές
Ειδήσεις

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας
Ειδήσεις

ifo: Οι γερμανικές επιχειρήσεις περιορίζουν τις περικοπές θέσεων εργασίας

Γερμανία: Το Bauhaus στο στόχαστρο του AfD – Μια πολιτιστική μάχη με άρωμα… 1932
Ειδήσεις

Γερμανία: Το Bauhaus στο στόχαστρο του AfD – Μια πολιτιστική μάχη με άρωμα… 1932

Ο Κικίλιας υποδέχεται τους ταξιδιώτες στον Πειραιά – για ποιον ακριβώς λόγο; (βίντεο)
Ανεμοδείκτης

Ο Κικίλιας υποδέχεται τους ταξιδιώτες στον Πειραιά – για ποιον ακριβώς λόγο; (βίντεο)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Νομίσματα
27/08/2026 - 12:56

Bitcoin: Πλησιάζει εκ νέου την αντίσταση των $80.000 μετά το χθεσινό χαμηλό

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:49

Έλληνες πλοιοκτήτες: Νέο κύμα επενδύσεων στα πλοία, με φόντο την κρίση του Ορμούζ

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:45

Γαλλία: Η δημοσιονομική «βόμβα» που απειλεί να επισκιάσει τις εκλογές

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Πάνω από 42.000 τόνοι αλιευμάτων στην Ελλάδα το 2025 - Στα €166,6 εκατ. η αξία της παραγωγής

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 12:26

Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/08/2026 - 12:15

AKTOR: παρέδωσε την επέκταση Καλαμαριάς του Μετρό Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κράτος

Ειδήσεις
27/08/2026 - 12:11

Η μάχη των €2 τρισ.: Ευρωπαϊκό μπλοκ των «φειδωλών» στον Νότο

Ναυτιλία
27/08/2026 - 12:10

ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 1,7% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούνιο

Πολιτική
27/08/2026 - 11:47

Θεσσαλονίκη: Μήνυμα Μητσοτάκη για την επέκταση του Μετρό – «Το είπαμε, το κάναμε»

Ειδήσεις
27/08/2026 - 11:47

Φωτιά στη Χίο - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Τεχνολογία
27/08/2026 - 11:47

Meta: Συμβιβασμός $16,7 δισ. για τις επιπτώσεις Facebook και Instagram στα παιδιά

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
27/08/2026 - 11:36

Alpha Bank και Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»: Για τέταρτη χρονιά, η δράση Job Shadowing ανοίγει δρόμους προς την εργασία

Ειδήσεις
27/08/2026 - 11:24

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση την Palestine Action

Ανεμοδείκτης
27/08/2026 - 11:23

Έλενα Ακρίτα: Ευκαιρία για ένα ακόμη τζαρτζάρισμα

Φορολογία
27/08/2026 - 11:15

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Αντίστροφη μέτρηση για χιλιάδες επιχειρήσεις – Τι αλλάζει από την 1η Οκτωβρίου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/08/2026 - 11:08

Allwyn: «Άλμα» 27% στα έσοδα του β' τριμήνου – Προσαρμοσμένα EBITDA στα €458 εκατ.

Υγεία
27/08/2026 - 11:03

Ιός δυτικού Νείλου: 75 νέα κρούσματα και 9 νεκροί την τελευταία βδομάδα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 10:42

Ελληνικοί Patriot αναχαίτισαν ξανά drones στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:41

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα φόρμουλα χρηματοδότησης στην επανεκκίνηση του GSI  

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 10:33

Μικρή υποχώρηση στις ευρωαγορές με τις τεχνολογικές μετοχές να καταγράφουν ισχυρή άνοδο

Πολιτική
27/08/2026 - 10:18

Θεσσαλονίκη: Παραδίδεται η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά παρουσία Μητσοτάκη

Αναλύσεις
27/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Με το βλέμμα στις 2700 μονάδες μετά το νέο χθεσινό υψηλό

Magazino
27/08/2026 - 10:11

Πρεμιέρες: Το τέλος του κόσμου μέσα από δύο ταινίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 10:06

Motor Oil: Η εξαγωγική ισχύς, η άνθηση της διύλισης και το νέο στοίχημα στις ΑΠΕ

Magazino
27/08/2026 - 09:50

49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας - Τα πάντα για τη φετινή διοργάνωση

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 09:44

Ράλι στο σιτάρι: Σε υψηλό τριετίας οι τιμές λόγω φόβων για κλιμάκωση Ρωσίας-Ουκρανίας

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:42

Γαλλία: Η μάχη για τον προϋπολογισμό, το «ρεκόρ» χρέους και η κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση

Ειδήσεις
27/08/2026 - 09:29

Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο Νεπάλ: Πάνω από εκατό νεκροί και 1.000 αγνοούμενοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ