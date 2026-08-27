ΕΛΣΤΑΤ: Ενισχύθηκε κατά 1,7% ο ελληνικός εμπορικός στόλος τον Ιούνιο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Ιούνιο 2026.

Ειδικότερα: Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Ιούνιο 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Ιουνίου 2025, παρουσίασε αύξηση κατά 1,7%. Αύξηση κατά 0,7% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2025 προς τον Ιούνιο 2024.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 1,6% τον μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Ιουνίου 2025. Μείωση 3,4% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Ιουνίου έτους 2025 προς τον Ιούνιο 2024.