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Συνομιλίες για τη Γάζα: Στην Αίγυπτο την Τετάρτη (8/10) ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία
Ειδήσεις
21:50 - 07 Οκτ 2025

Συνομιλίες για τη Γάζα: Στην Αίγυπτο την Τετάρτη (8/10) ο πρωθυπουργός του Κατάρ και τουρκική αντιπροσωπεία

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, αναμένεται να συμμετάσχει αύριο στις κρίσιμες συνομιλίες που θα πραγματοποιηθούν στην Αίγυπτο, με αντικείμενο το αμερικανικό σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.

Όπως ανέφερε καλά ενημερωμένος αξιωματούχος, ο πρωθυπουργός του Κατάρ θα μεταβεί στην Αίγυπτο μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων, προκειμένου να συναντηθεί με τους υπόλοιπους διαμεσολαβητές, ανάμεσά τους τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. Στόχος των συνομιλιών είναι η προώθηση συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στην περιοχή.

Παράλληλα, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, τουρκική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον διοικητή των μυστικών υπηρεσιών (MIT), Ιμπραήμ Καλίν, θα συμμετάσχει επίσης στις διαπραγματεύσεις της Τετάρτης στο Κάιρο.

Όπως μεταδίδει το Anadolu, ο Καλίν είχε ήδη πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με αξιωματούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο, το Κατάρ, καθώς και με εκπροσώπους της Χαμάς, στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών διεργασιών ενόψει των αυριανών συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς διεξάγονται σε μια στιγμή που η κατάσταση στη Γάζα παραμένει εκρηκτική, με τις ελπίδες για εκεχειρία να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεννόηση των διεθνών και περιφερειακών μεσολαβητών.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 21:33
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