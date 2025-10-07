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Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες - Δεκτά όλα τα αιτήματά του
Ειδήσεις
21:08 - 07 Οκτ 2025

Ο Πάνος Ρούτσι σταμάτησε την απεργία πείνας μετά από 23 ημέρες - Δεκτά όλα τα αιτήματά του

Reporter.gr Newsroom
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Έπειτα από 23 ημέρες απεργίας πείνας, ο Πάνος Ρούτσι ανακοίνωσε ότι σταματά τον αγώνα του, καθώς έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά του σχετικά με την υπόθεση του γιου του, Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Με απόφαση της Εισαγγελίας Λάρισας, άνοιξε πλέον ο δρόμος για την εκταφή και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, όπως ζητούσε ο πατέρας του εδώ και μήνες, προκειμένου να ριχθεί φως σε όλες τις πτυχές της τραγωδίας.

Σε δηλώσεις του στο Σύνταγμα, όπου βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας πείνας, ο κ. Ρούτσι ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό του και επισήμανε πως ο αγώνας του δεν τελειώνει εδώ. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», δήλωσε, καλώντας τους πολίτες σε συγκέντρωση αύριο, Τετάρτη, στις 18:30 στο Σύνταγμα, «για να γιορτάσουμε τη νίκη του δικαίου».

Η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «νίκη του καλού έναντι του κακού» και τόνισε πως «ένας άνθρωπος που έχει το δίκιο με το μέρος του μπορεί να νικήσει τους πιο αδυσώπητους μηχανισμούς».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αναζωπυρώσει το αίτημα των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τον Πάνο Ρούτσι να αποτελεί πλέον σύμβολο επιμονής και δικαίωσης για πολλούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/10/2025 - 22:42
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