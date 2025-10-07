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Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία
Ναυτιλία
21:30 - 07 Οκτ 2025

Γκίκας: Η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία

Reporter.gr Newsroom
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Στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, και ο Δήμαρχος Οινουσσών, Γεώργιος Δανιήλ, ανέλυσαν τις προοπτικές της «Γαλάζιας Οικονομίας ως κινητήριου μοχλού για το μέλλον της νησιωτικής πολιτικής». 

Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι "η γαλάζια οικονομία αποκτά χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη αξία και ουσία", ενώ ανέφερε ότι υπογράφηκε η δεύτερη διακήρυξη για την βιώσιμη γαλάζια οικονομία το 2021, όπου αναλήφθηκαν κάποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις που έχουν τηρηθεί αυτά τα χρόνια όπως η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με νέα πράσινα πλοία, το πρασίνισμα των λιμανιών, η βιώσιμη διαχείριση νερού που είναι πάρα πολύ σημαντική για τα νησιά, και η προστασία των θαλασσίων οικοσυστημάτων.

Σε σημείο της συζήτησης, με ερωτήσεις του δημοσιογράφου της Καθημερινής, Σταύρου Παπαντωνίου, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στα πολύτιμα συμπεράσματα του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μικρών Νησιών που πραγματοποιήθηκε στις Οινούσσες, χαρακτηρίζοντάς το «σημαντικό βήμα διαλόγου για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα των μικρών νησιών».

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισήμανε τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα νησιά, τις οποίες χαρακτήρισε μοναδική ευκαιρία για την εδραίωση της νησιωτικότητας της ηπείρου. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτήν την πολιτική, αποκομίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη. "Θα πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο μοντέρνο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης" τόνισε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός.

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Οινουσσών, Γεώργιος Δανιήλ, επισήμανε ότι η γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την ανάπτυξη των νησιών. «Αν είναι δύσκολο να προχωρήσουν τα έργα στην Πελοπόννησο, φανταστείτε πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό σε ένα νησί», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απλούστερες διαδικασίες και στοχευμένες πολιτικές που θα επιτρέψουν την προσέλκυση επενδύσεων.

Στην δευτερολογία του ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής στάθηκε στις επενδύσεις που ετοιμάζει η κυβέρνηση όσον αφορά την ναυτιλία και την ανάπτυξη των νησιών μας, προκειμένου να παραμείνουν οι κάτοικοι στα μικρά και μεσαία νησιά και να μου φύγουν για τα αστικά κέντρα.

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