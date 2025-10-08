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Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ
Ειδήσεις
14:23 - 08 Οκτ 2025

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου το 58% των Αμερικανών - συμπεριλαμβανομένων επτά στους δέκα Δημοκρατικούς και των μισών Ρεπουμπλικάνων - πιστεύουν ότι ο πρόεδρος πρέπει να στέλνει ένοπλες δυνάμεις μόνο για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών, ένα σημάδι ανησυχίας καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποστέλλει όλο και περισσότερο δυνάμεις της Εθνοφρουράς για την αστυνόμευση αμερικανικών πόλεων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos.

Η δημοσκόπηση, που διεξήχθη από την Παρασκευή (3/10) έως την Τρίτη (7/10), έδειξε, επίσης, ότι το ποσοστό αποδοχής του Ρεπουμπλικανού προέδρου έπεσε στο 40% - μία ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα από ό,τι στα τέλη Σεπτεμβρίου, με τη μείωση να οφείλεται στον τρόπο που χειρίζεται το έγκλημα και το κόστος διαβίωσης των αμερικανικών νοικοκυριών.

Ασυνήθιστη στρατιωτική συνάντηση και δηλώσεις Τραμπ

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά την ασυνήθιστη συνάντηση εκατοντάδων στρατηγών και ναυάρχων στη Βιρτζίνια, όπου ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έναν «εσωτερικό εχθρό» και θα αναπτύξει ένοπλες δυνάμεις σε αυξανόμενο αριθμό πόλεων υπό δημοκρατική διοίκηση, όπως η Ουάσιγκτον και το Λος Άντζελες.

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών υποστηρίζουν ότι οι αποστολές έχουν πολιτικά κίνητρα και έχουν αμφισβητήσει τις κινήσεις των στρατευμάτων στα δικαστήρια. Ο Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί έναν νόμο του 18ου αιώνα κατά των εξεγέρσεων για να παρακάμψει οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που περιορίζει τη δυνατότητά του να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς σε πόλεις, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών και κρατικών αξιωματούχων.

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Διαφωνία για την εξουσία των προέδρων απέναντι στις πολιτείες

Περίπου το 37% των ερωτηθέντων συμφώνησαν ότι οι πρόεδροι και των δύο πολιτικών κομμάτων πρέπει να έχουν την εξουσία να αποστέλλουν στρατεύματα σε πολιτείες, ακόμη και όταν οι κυβερνήτες διαφωνούν, ενώ το 48% διαφώνησε.

Ο Τραμπ έχει, επίσης, στείλει στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων, ισχυριζόμενος ότι η χώρα δέχεται εισβολή από εγκληματίες μετανάστες, και έχει διατάξει στρατεύματα να σκοτώνουν υπόπτους για διακίνηση ναρκωτικών σε σκάφη ανοιχτά της Βενεζουέλας χωρίς να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία.

Προτίμηση για στρατιωτική ουδετερότητα

Η δημοσκόπηση Reuters/Ipsos έδειξε ότι οι Αμερικανοί προτιμούν ο στρατός να παραμένει πολιτικά ουδέτερος. Περίπου το 83% δήλωσε ότι «πρέπει να παραμείνει πολιτικά ουδέτερος και να μην παίρνει θέση στις εγχώριες πολιτικές συζητήσεις», ενώ το 10% υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις πρέπει να υποστηρίζουν την πολιτική ατζέντα του προέδρου. Περίπου ένας στους πέντε Ρεπουμπλικάνους θεωρεί ότι ο στρατός πρέπει να παίρνει το μέρος του προέδρου στις πολιτικές συζητήσεις.

Το ποσοστό αποδοχής του Τραμπ σε θέματα εγκληματικότητας έπεσε στην τελευταία δημοσκόπηση στο 41% από 43% σε δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διεξήχθη στις 5-9 Σεπτεμβρίου. Η συνολική αποδοχή του Τραμπ έχει πέσει 7 ποσοστιαίες μονάδες από τη δημοσκόπηση της Reuters/Ipsos που διεξήχθη λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, όπου έδειξε ποσοστό αποδοχής 47%.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2025 - 14:29
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