Γαλλία: Κατρακυλάει δημοσκοπικά ο Μακρόν, απογειώνεται ο Μπαρντελά – Πρώτος με 35% ο Εθνικός Συναγερμός

Την αποδυνάμωση του Εμανουέλ Μακρόν και την κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητάς του επιβεβαιώνουν νέες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα, Πέμπτη (9/10), στα γαλλικά ΜΜΕ.

Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα της εταιρείας Elabe για την εφημερίδα LES ÉCHOS, μόλις το 14% των Γάλλων πολιτών εκφράζει εμπιστοσύνη στον Γάλλο πρόεδρο για την ικανότητά του να διαχειριστεί τα ζητήματα της χώρας. Το ποσοστό αυτό σημειώνει πτώση 3 μονάδων σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με τη συνολική απώλεια να φτάνει τις 7 μονάδες μέσα σε δύο μήνες και τις 13 από τον Μάρτιο του 2025.

Η εφημερίδα χαρακτηρίζει την πτώση αυτή ως δραματική και επισημαίνει πως ο Μακρόν καταγράφει πλέον ιστορικό χαμηλό, αγγίζοντας επίπεδα δημοτικότητας αντίστοιχα με εκείνα του Φρανσουά Ολάντ τον Νοέμβριο του 2016.

Αντίθετα, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί σημειώνει θεαματική άνοδο στη δημοτικότητά του. Από την 18η θέση μεταξύ 30 πολιτικών προσώπων στη μηνιαία μέτρηση της Elabe, ο Λεκορνί ανέβηκε στην 7η θέση μετά τον διορισμό του στην πρωθυπουργία στις 9 Σεπτεμβρίου, με το ποσοστό των θετικών γνώμων να ανέρχεται στο 28%, αύξηση 11 μονάδων. Πρώτος στη λίστα δημοφιλίας εμφανίζεται ο ηγέτης της ακροδεξιάς, Ζορντάν Μπαρντελά, με 39%, ακολουθούμενος από τους πρώην πρωθυπουργούς Εντουάρ Φιλίπ (35%) και Γκαμπριέλ Ατάλ (33%).

Η εφημερίδα Le Figaro δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Προεδρικές εκλογές 2027: Ο Εθνικός Συναγερμός είναι το μεγάλο φαβορί, ενώ το κεντρώο μπλοκ αποδυναμώνεται». Σύμφωνα με αυτό, ενάμιση χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2027, το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN) προηγείται ξεκάθαρα στις προθέσεις ψήφου, συγκεντρώνοντας από 34% έως 35%. Αντιθέτως, το κεντρώο μπλοκ – στο οποίο βασίζεται ο Εμανουέλ Μακρόν – εμφανίζεται σε ελεύθερη πτώση, δίνοντας μάχη με την Αριστερά για να εξασφαλίσει θέση στον δεύτερο γύρο.

Στη σχετική δημοσκόπηση της Toluna Harris Interactive για τον τηλεοπτικό σταθμό RTL, τόσο ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, όσο και η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Μαρίν Λεπέν, αναδεικνύονται φαβορί για τον πρώτο γύρο, ανεξαρτήτως των αντιπάλων τους. Ο Μπαρντελά θα συγκέντρωνε 35%, δηλαδή περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το αποτέλεσμα του κόμματος στις προεδρικές του 2022. Η Μαρίν Λεπέν, παρά την προσωρινή νομική της εμπλοκή που την εμποδίζει να θέσει υποψηφιότητα, καταγράφει ποσοστό 34%.

Από την πλευρά της Αριστεράς, ο Ζαν-Λικ Μελανσόν και η Ανυπότακτη Γαλλία διατηρούν ποσοστό 14%, ανεξαρτήτως των υπολοίπων μεταβολών. Αντίστοιχα, ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλικσμάν θα εξασφάλιζε 14% στην περίπτωση υποψηφιότητας του Γκαμπριέλ Ατάλ από το κεντρώο στρατόπεδο και 12% αν υποψήφιος ήταν ο Εντουάρ Φιλίπ.

Παράλληλα, σε περίπτωση που η κυβέρνηση οδηγήσει σε πρόωρη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, ο Εθνικός Συναγερμός παραμένει φαβορί και στις βουλευτικές εκλογές. Δημοσκόπηση της OpinionWay για το CNEWS δείχνει ότι το RN θα ερχόταν πρώτο στον πρώτο γύρο, με ποσοστά 33%-34%, ακόμη και αν απέναντί του βρισκόταν ενωμένο μέτωπο όλων των αριστερών κομμάτων — που σε μια τέτοια περίπτωση θα έφτανε μόλις στο 24%.