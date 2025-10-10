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Γάζα: Πράσινο φως από την ισραηλινή κυβέρνηση για το σχέδιο εκεχειρίας – Τα νέα δεδομένα
Ειδήσεις
08:06 - 10 Οκτ 2025

Γάζα: Πράσινο φως από την ισραηλινή κυβέρνηση για το σχέδιο εκεχειρίας – Τα νέα δεδομένα

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ ενέκρινε την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στη διάρκεια της νύχτας ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε το πλαίσιο για την πρώτη φάση του αμερικανικού σχεδίου που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Η κυβέρνηση ενέκρινε το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των ομήρων – ζωντανών και νεκρών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία τις πρώτες πρωινές ώρες, περίπου 24 ώρες αφότου οι μεσολαβητές ανακοίνωσαν ότι επετεύχθη συμφωνία για την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων. Παρά τις αντιρρήσεις ορισμένων ακροδεξιών υπουργών, η έγκριση του υπουργικού συμβουλίου θεωρούνταν αναμενόμενη. Νωρίτερα είχε συνεδριάσει και το συμβούλιο εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ.
Ένα πραγματικό τέλος στον πόλεμο που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια – ο οποίος ξέσπασε μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 – φαίνεται πλέον πιο κοντά από ποτέ.

Η Χαμάς κηρύσσει το τέλος των εχθροπραξιών

Λίγες ώρες νωρίτερα, η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς είχε ανακοινώσει ότι ο πόλεμος στη Γάζα έληξε. Η οργάνωση επικαλέστηκε διαβεβαιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία για μόνιμο τερματισμό των συγκρούσεων.
«Λάβαμε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, και όλοι επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει πλήρως», δήλωσε σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο ανώτατος ηγέτης της Χαμάς στο εξωτερικό, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, προβλέπει το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς και την απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών που κρατούνται στο Ισραήλ.
«Δώσαμε μια απάντηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού και αποτρέπει περαιτέρω αιματοχυσία», δήλωσε ο αλ-Χάγια, προσθέτοντας ότι η Χαμάς παραμένει πιστή στις εθνικές διεκδικήσεις για ελευθερία, ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Η οργάνωση θα συνεχίσει, είπε, να συνεργάζεται με άλλες παλαιστινιακές και ισλαμικές φατρίες για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ.

Απελευθέρωση όλων των ομήρων

Το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν ήδη καταλήξει, ύστερα από πολυήμερες έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, στην εφαρμογή της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.
Η συμφωνία προβλέπει την απελευθέρωση όλων των 48 Ισραηλινών ομήρων – ή τη μεταφορά των σορών τους στο Ισραήλ – καθώς και την αποφυλάκιση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Επιπλέον, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η απελευθέρωση των ομήρων ή αν θα γίνει ταυτόχρονα. Εκτιμάται ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί το Σάββατο, την Κυριακή ή τη Δευτέρα.

Έναρξη της εκεχειρίας

Σύμφωνα με τις δύο πλευρές, η απελευθέρωση των ομήρων θα πραγματοποιηθεί εντός 72 ωρών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Η κατάπαυση του πυρός προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών μετά την επίσημη έγκριση από το υπουργικό συμβούλιο του Νετανιάχου, γεγονός που θα θέσει σε ισχύ και το 72ωρο χρονοδιάγραμμα για την απελευθέρωση των ομήρων.

Μέχρι την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχιζαν τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα. Το βράδυ, ένας βομβαρδισμός σε κτίριο στην πόλη της Γάζας — όπου, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βρίσκονταν μαχητές της Χαμάς — προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου. Παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι περίπου 40 άνθρωποι παγιδεύτηκαν κάτω από τα ερείπια, ενώ τέσσερις νεκροί έχουν ήδη ανασυρθεί.

Οι ΗΠΑ θα συνδράμουν στην τήρηση της εκεχειρίας

Ταυτόχρονα με τη δήλωση του γραφείου Νετανιάχου, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν την τήρηση της συμφωνημένης εκεχειρίας με την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, θα διαθέσει 200 στρατιώτες, οι οποίοι όμως δεν θα αναπτυχθούν μέσα στη Γάζα.

Θα δημιουργηθεί ένα κοινό κέντρο ελέγχου, στο οποίο θα συμμετέχουν δυνάμεις από την Αίγυπτο, το Κατάρ, την Τουρκία και πιθανότατα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το κέντρο αυτό θα συντονίζει τις διάφορες δυνάμεις ασφαλείας και τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με τον ισραηλινό στρατό. Η τοποθεσία του δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Ο Τραμπ μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναχωρήσει την Κυριακή για τη Μέση Ανατολή, χωρίς να δώσει ακριβές πρόγραμμα.
«Πιστεύω ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα ή την Τρίτη», είπε από τον Λευκό Οίκο. «Μάλλον θα είμαι εκεί. Ελπίζω να είμαι εκεί. Σκοπεύουμε να αναχωρήσουμε την Κυριακή».

Ο πρόεδρος της ισραηλινής Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, προσκάλεσε επίσημα τον Τραμπ να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο κατά την επίσκεψή του, χαρακτηρίζοντας τη χειρονομία «ένδειξη αιώνιας ευγνωμοσύνης για την ηγεσία του και για τη στενή συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών».
«Το Ισραήλ αναμένει τον Πρόεδρο της Ειρήνης», έγραψε ο Οχάνα στην πλατφόρμα X, αποκαλώντας τον Τραμπ «τον μεγαλύτερο φίλο και σύμμαχο του εβραϊκού έθνους στη σύγχρονη ιστορία».

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 08:23
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