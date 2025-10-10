Η Κύπρος στο τιμόνι της ευρωπαϊκής ναυτιλίας

Η Κύπρος θέλει πιο ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής και ετοιμάζεται να το αποδείξει έμπρακτα με την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιανουάριο 2025, τόνισε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε ναυτιλιακό συνέδριο στη Λεμεσό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η Προεδρία της ΕΕ που αναλαμβάνει η Κύπρος, αποτελεί «ευκαιρία και υποχρέωση» για να μπει η ναυτιλία στο κέντρο της ευρωπαϊκής ατζέντας. Στόχος, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης αλλά και η ανάδειξη του στρατηγικού ρόλου της θάλασσας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και ανάπτυξη.

Η Λευκωσία έχει χαράξει ήδη βασικούς άξονες. Η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη παρουσίασε τις προτεραιότητες που θα επιδιώξει η Κύπρος στο εξάμηνο της Προεδρίας, οι οποίες είναι η εκπαίδευση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ναυτικών, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή γυναικών στο επάγγελμα, η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης στον κλάδο και η επιτάχυνση της πράσινης ναυτιλίας μέσα από κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα και εργαλεία.

Στο επίκέντρο βρίσκεται η προσπάθεια να ευθυγραμμιστούν οι πολιτικές της Ε.Ε. με τις διεθνείς αποφάσεις, ώστε η ναυτιλία να μην εγκλωβίζεται σε αντικρουόμενα κανονιστικά πλαίσια.

Κομβική στιγμή θεωρείται ο Απρίλιος, όταν θα συγκληθεί στη Λευκωσία το Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ε.Ε. Εκεί θα τεθεί προς υιοθέτηση η «Διακήρυξη της Λευκωσίας», ένα κείμενο που φιλοδοξεί να αποτελέσει οδικό χάρτη για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας την επόμενη δεκαετία.

Στο πλευρό της Κύπρου, ο Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η ναυτιλία παραμένει «παγκόσμια δύναμη» και ότι οι πολιτικές της Ε.Ε. πρέπει να στηρίζονται στις διεθνείς ρυθμίσεις του ΙΜΟ.

Αναγνώρισε όμως ότι η Ε.Ε. έχει χάσει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, καθώς το ευρωπαϊκό τονάζ μειώθηκε από 38,5 εκατ. τόνους το 2018 σε 33,6 εκατ. το 2024. Για τον ίδιο, η στρατηγική της Ένωσης πρέπει να βασιστεί σε τρεις άξονες: καινοτομία, ενεργειακή μετάβαση και ασφάλεια.

Οι προκλήσεις παραμένουν μεγάλες. Η μετάβαση σε πράσινη ναυτιλία απαιτεί επενδύσεις σε νέα καύσιμα και υποδομές, με το ερώτημα της χρηματοδότησης να μένει ανοιχτό. Παράλληλα, οι μικρότερες εταιρείες φοβούνται ότι η αυστηρή ρύθμιση μπορεί να τις αφήσει εκτός ανταγωνισμού. Το ζητούμενο είναι αν η Ε.Ε. θα συνοδεύσει τις φιλοδοξίες της με επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία ή αν θα περιοριστεί σε κατευθυντήριες δηλώσεις.

Για την Κύπρο, το εξάμηνο της Προεδρίας δεν είναι μόνο τυπικός ρόλος. Είναι μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη θέση της ως ναυτιλιακό κέντρο της Μεσογείου και να συμβάλει ώστε η Ευρώπη να παραμείνει ισχυρός παίκτης σε έναν κλάδο που αποτελεί θεμέλιο του παγκόσμιου εμπορίου.