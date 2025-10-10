Η Ρωσία δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει τον Τραμπ για το... Νόμπελ Ειρήνης

Την πρόθεση της Μόσχας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Η απονομή του βραβείου για το 2025 αναμένεται στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο έμπειροι αναλυτές του θεσμού εκτιμούν ότι η επιλογή του Τραμπ είναι εξαιρετικά απίθανη.

Η Ρωσία έχει εκφράσει αρκετές φορές την ευγνωμοσύνη της για τις πρωτοβουλίες του Τραμπ που –κατά την άποψή της– στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει και το ίδιο τον Τραμπ για το βραβείο.