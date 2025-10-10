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Η Ρωσία δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει τον Τραμπ για το... Νόμπελ Ειρήνης
Ειδήσεις
09:56 - 10 Οκτ 2025

Η Ρωσία δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει τον Τραμπ για το... Νόμπελ Ειρήνης

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεση της Μόσχας να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων TASS.

Η απονομή του βραβείου για το 2025 αναμένεται στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο έμπειροι αναλυτές του θεσμού εκτιμούν ότι η επιλογή του Τραμπ είναι εξαιρετικά απίθανη.

Η Ρωσία έχει εκφράσει αρκετές φορές την ευγνωμοσύνη της για τις πρωτοβουλίες του Τραμπ που –κατά την άποψή της– στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει και το ίδιο τον Τραμπ για το βραβείο.

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