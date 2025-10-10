Η Ρωσία δηλώνει πρόθυμη να στηρίξει τον Τραμπ για το... Νόμπελ Ειρήνης

Η απονομή του βραβείου για το 2025 αναμένεται στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ωστόσο έμπειροι αναλυτές του θεσμού εκτιμούν ότι η επιλογή του Τραμπ είναι εξαιρετικά απίθανη.
Η Ρωσία έχει εκφράσει αρκετές φορές την ευγνωμοσύνη της για τις πρωτοβουλίες του Τραμπ που –κατά την άποψή της– στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του ότι το Κίεβο εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει και το ίδιο τον Τραμπ για το βραβείο.