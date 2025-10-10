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ΝΑΤΟ: Ξεκινά η ετήσια άσκηση Steadfast Noon τη Δευτέρα (13/10)
Ειδήσεις
12:54 - 10 Οκτ 2025

ΝΑΤΟ: Ξεκινά η ετήσια άσκηση Steadfast Noon τη Δευτέρα (13/10)

Reporter.gr Newsroom
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Το ΝΑΤΟ θα προχωρήσει στην ετήσια πυρηνική άσκηση Steadfast Noon την επόμενη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, εν μέσω αυξημένων εντάσεων με τη Ρωσία εξαιτίας σειράς αεροπορικών εισβολών από τη Μόσχα.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ο Ρούτε τόνισε ότι η άσκηση δύο εβδομάδων που ξεκινά τη Δευτέρα (13/10) είναι «τακτική» και το ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι δεν συνδέεται άμεσα με τις πρόσφατες ενέργειες του Κρεμλίνου.

«Πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι μας βοηθά να διασφαλίσουμε ότι η πυρηνική αποτρεπτική μας δύναμη παραμένει όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη, ασφαλής και αποτελεσματική», δήλωσε ο Ρούτε και συνέχισε: «Επίσης, στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε κάθε πιθανό αντίπαλο ότι θα προστατεύσουμε και θα υπερασπιστούμε όλους τους συμμάχους μας από κάθε απειλή».

Σύμφωνα με το Γαλλικο Πρακτορείο Ειδήσεων, αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ ανέφεραν ότι στην άσκηση, η οποία δεν περιλαμβάνει πραγματικά πυρηνικά όπλα, θα συμμετάσχουν περίπου 70 αεροσκάφη και 2.000 άτομα από 13 κράτη μέλη. Η άσκηση θα διεξαχθεί από αεροπορικές βάσεις στην Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Βρετανία και τη Δανία και θα λάβει χώρα στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας.

Η στρατιωτική άσκηση ακολουθεί μια σειρά μυστηριωδών περιστατικών με drones που έχουν προκαλέσει διαταραχές σε αεροδρόμια και έχουν παρατηρηθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορες χώρες του ΝΑΤΟ. Ο Jim Stokes, διευθυντής πυρηνικής πολιτικής του ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι οι σύμμαχοι «δεν έχουν παρατηρήσει καμία αλλαγή στη στάση της Ρωσίας όσον αφορά στα πυρηνικά».

«Φυσικά, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε σε τακτική βάση όλη τη ρητορική της Ρωσίας σχετικά με τα πυρηνικά, η οποία είναι αρκετά συχνή, καθώς και τη χρήση πυραύλων διπλής ικανότητας στην Ουκρανία», πρόσθεσε.

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