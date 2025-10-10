Μακρόν: Δεν διαλύεται η κυβέρνηση - Μέσα στις επόμενες ώρες ο νέος πρωθυπουργός

Ολοκληρώθηκε, ύστερα από δύο ώρες, η συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο επικεφαλής της κεντρώας ομάδας LIOT, Λοράν Πανιφούς, διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν διαλύεται. Παράλληλα, όπως αναμένεται, τις επόμενες ώρες θα οριστεί ο νέος πρωθυπουργός.

Κατά την αποχώρησή της από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, η επικεφαλής των Οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, επιβεβαίωσε ότι «ο νέος πρωθυπουργός δεν θα είναι αριστερός», εκφράζοντας παράλληλα τη δυσαρέσκειά της για την επιλογή. «Φεύγουμε χωρίς απαντήσεις για τίποτα, εκτός από το ότι ο επόμενος πρωθυπουργός που θα διοριστεί από τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν θα είναι στο πολιτικό μας στρατόπεδο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μόνο μια καθυστέρηση στην ηλικιακή αύξηση συνταξιοδότησης. Η Μαρίν Τοντελιέ σχολίασε έντονα τη στάση της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «όλα αυτά θα έχουν πολύ άσχημο τέλος».

Η Cyrielle Chatelain, πρόεδρος της ομάδας των Πρασίνων στην Εθνοσυνέλευση, δήλωσε: «Η συνάντηση που μόλις είχαμε ενίσχυσε τις ανησυχίες μας. Ήταν μια συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για να αναγκάσει τα μέλη του κοινού πυρήνα να παραμείνουν ενωμένα, παρά την αδυναμία αυτού του πυρήνα».

Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, εθνικός γραμματέας του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τοποθετήθηκε μετά το πέρας της συνάντησης στο Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, επισημαίνοντας ότι ήρθαν για να στείλουν «ένα ισχυρό μήνυμα», αλλά εξέφρασε τη λύπη του γιατί «δεν είδαν καμία σαφήνεια στις απαντήσεις του προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο κ. Ρουσέλ πρόσθεσε ότι «γνωρίζω πλέον ότι ο Εμανουέλ Μακρόν θα εργαστεί για το διορισμό πρωθυπουργού και όχι για τη διάλυση». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «περιμένουμε πραγματική αλλαγή, αν δεν συμβεί αυτό, θα είναι μια τεράστια απογοήτευση και αν ο νέος πρωθυπουργός είναι στο στρατόπεδο των Μακρονιστών, δεν θα μπορέσουμε να την αποδεχτούμε».

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο κ. Ρουσέλ δήλωσε στον Τύπο πως κατά τη διάρκεια της συνάντησης «όλοι κατάφεραν να επιμείνουν ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση πρέπει να επανασυζητηθεί».