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Οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Πολιτική
10:55 - 02 Οκτ 2026

Οι ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ για τις 120 δόσεις που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Reporter.gr Newsroom

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχικά απέρριπτε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις, αλλά τελικά υπέκυψε στις πιέσεις. Ωστόσο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει πως η κυβέρνηση προωθεί μία «μεσοβέζικη» λύση που αποκλείει πολλούς οφειλέτες.

Σύμφωνα με τον Κώστα Τσουκαλά «ο Πρωθυπουργός καθυστερημένα και μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε 120 δόσεις αλλά και αυτό για λίγους.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε 120 δόσεις με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων για όλους τους οφειλέτες και για όλες τις οφειλές οπότε και αν αυτές βεβαιώθηκαν ή γεννήθηκαν.

Η κυβέρνηση φέρνει 120 δόσεις χωρίς διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για οφειλές που γεννήθηκαν έως το 2024 και εξαιρεί όσους έχουν ενεργή ρύθμιση πλην όσων εντάχθηκαν στις πρόσφατες 72 δόσεις.

Μάλιστα προβλέπει επιτόκιο 5,84% ενώ και στον εξωδικαστικό και στις προηγούμενες 120 δόσεις του 2019 το επιτόκιο ήταν 3%.

Γιατί η κυβέρνηση αποκλείει την πλειοψηφία από το μέτρο που εξήγγειλε;

Γιατί κλείνει τα αυτιά της στην αγορά; Νοικοκυριά και επιχειρήσεις ζητούν να πάρουν ανάσα από το βραχνά των οφειλών και των πολλαπλών ρυθμίσεων.

Η κυβέρνηση χειρίζεται το μεγάλο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους πρόχειρα με όρους επικοινωνιακής διαχείρισης λίγων ημερών. Δεν θέλει να δώσει λύση, απλά να εξαπατήσει.

Η κοινωνία θέλει να πάρει ανάσα. Το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει άμεσα τη δική του πρόταση που απαντά αποτελεσματικά στις ανάγκες της κοινωνίας. Και τότε ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να εξηγήσει τις πολιτικές του επιλογές».

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