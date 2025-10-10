Τα βλέμματα στο Ελιζέ: Κρίσιμο ραντεβού Μακρόν με αρχηγούς κομμάτων - Αποκλείστηκε ακροδεξιά και ακροαριστερά

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τους ηγέτες των κυριότερων πολιτικών κομμάτων σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Ελιζέ, ενόψει της αυτοεπιβαλλόμενης προθεσμίας του το βράδυ της Παρασκευής 10/10 για τον ορισμό νέου πρωθυπουργού, καθώς ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας προειδοποίησε ότι η πολιτική αναταραχή πλήττει την ανάπτυξη.

Ο Μακρόν αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια και πρέπει να βρει ένα πρόσωπο με απήχηση από το κεντροδεξιό έως το κεντροαριστερό φάσμα, ικανό να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα από ένα κατακερματισμένο και διχασμένο κοινοβούλιο.

Πριν από τη συνάντηση, το προεδρικό γραφείο ανέφερε ότι η συγκέντρωση αυτή πρέπει να αποτελέσει «μια στιγμή συλλογικής ευθύνης», δήλωση που οι πολιτικοί αναλυτές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι ο Μακρόν μπορεί να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές εάν δεν βρεθεί υποψήφιος κοινής αποδοχής.

Οι ηγέτες των κομμάτων της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου έφτασαν στο Ελιζέ, ωστόσο η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) και η ριζοσπαστική αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), δύο από τα μεγαλύτερα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκαν.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες της Παρασκευής, ενώ η 48ωρη προθεσμία του Μακρόν για την ανακοίνωση νέου πρωθυπουργού λήγει το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ποιος μπορεί να είναι ο νέος πρωθυπουργός;

Η εφημερίδα Le Parisien μετέδωσε ότι ο Μακρόν σκοπεύει να επαναδιορίσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα ύστερα από μόλις 27 ημέρες στη θέση του πρωθυπουργού, και ότι ο πρόεδρος δεν αποκλείει πρόωρες εκλογές αν οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες απορρίψουν την πρότασή του.

Ο Λεκορνί δεν αναμενόταν να παραστεί στη συνάντηση στο Ελιζέ, ενώ η γαλλική προεδρία δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί στους πολιτικούς κύκλους είναι ο βετεράνος κεντρώος Ζαν-Λουί Μπορλό, ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, και ο τεχνοκράτης Νικολά Ρεβέλ, επικεφαλής των νοσοκομείων του Παρισιού.

Ωστόσο, η επανεπιλογή του Λεκορνί ενδέχεται να αποξενώσει πολιτικούς ηγέτες των οποίων τη στήριξη χρειάζεται ο Μακρόν για να σχηματίσει μια κυβέρνηση ευρείας βάσης ικανή να περάσει τον προϋπολογισμό.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

Η αντιπαράθεση για έναν προϋπολογισμό που θα περιορίζει το έλλειμμα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις αριστεράς και δεξιάς, διαρκεί εδώ και εβδομάδες. Οι Σοσιαλιστές ζητούν κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού του 2023 και βαρύτερη φορολόγηση των πλουσίων, κάτι που αποτελεί βασικό εμπόδιο.

«Μου λένε: “Θα δοκιμάσει πάνω σας την υπόθεση Λεκορνί 2”. Αν ισχύει, του εύχομαι καλή τύχη», δήλωσε η ηγέτης των Πρασίνων, Μαρέν Τοντιλιέ, στο TF1.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος Renaissance, Γκαμπριέλ Ατάλ, προειδοποίησε ότι ο διορισμός πρωθυπουργού χωρίς συναίνεση μπορεί να οδηγήσει «στα ίδια αποτελέσματα».

Ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών

Τα παραδοσιακά κόμματα της Γαλλίας θέλουν να αποφύγουν μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Εθνική Συσπείρωση (RN) θα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος, ενώ ένα νέο αδιέξοδο στο κοινοβούλιο θεωρείται το πιθανότερο αποτέλεσμα.

Η κρίση αυτή είναι η βαθύτερη που έχει βιώσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Η αναταραχή προκλήθηκε εν μέρει από το αποτυχημένο στοίχημα του Μακρόν στις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, που αποδυνάμωσε περαιτέρω την κοινοβουλευτική του μειοψηφία.

Η προειδοποίηση του κεντρικού Τραπεζίτη

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιγκερουά ντε Γκαλό, προέβλεψε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη πλήττεται, αν και η οικονομία παραμένει «σε γενικές γραμμές υγιής».

«Η αβεβαιότητα είναι ο νούμερο ένα εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε στο RTL radio.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο δημοσιονομικός στόχος για έλλειμμα κάτω από 4,8% του ΑΕΠ έως το 2026 είναι αναγκαίος, καθώς φέτος το έλλειμμα αναμένεται να φτάσει στο 5,4%, σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ.

Ο προτελευταίος πρωθυπουργός του Μακρόν, Φρανσουά Μπαϊρού, ανατράπηκε από την Εθνοσυνέλευση λόγω των σχεδίων του για περικοπές 44 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6%.

Οι οίκοι αξιολόγησης εξέδωσαν νέο κύμα προειδοποιήσεων για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, μετά την παραίτηση του Λεκονύ, μόλις 14 ώρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησής του.