ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τα βλέμματα στο Ελιζέ: Κρίσιμο ραντεβού Μακρόν με αρχηγούς κομμάτων - Αποκλείστηκε ακροδεξιά και ακροαριστερά
Ειδήσεις
16:40 - 10 Οκτ 2025

Τα βλέμματα στο Ελιζέ: Κρίσιμο ραντεβού Μακρόν με αρχηγούς κομμάτων - Αποκλείστηκε ακροδεξιά και ακροαριστερά

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε τους ηγέτες των κυριότερων πολιτικών κομμάτων σε μια κρίσιμη συνάντηση στο Ελιζέ, ενόψει της αυτοεπιβαλλόμενης προθεσμίας του το βράδυ της Παρασκευής 10/10 για τον ορισμό νέου πρωθυπουργού, καθώς ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας προειδοποίησε ότι η πολιτική αναταραχή πλήττει την ανάπτυξη.

Ο Μακρόν αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του μέσα σε λιγότερα από δύο χρόνια και πρέπει να βρει ένα πρόσωπο με απήχηση από το κεντροδεξιό έως το κεντροαριστερό φάσμα, ικανό να περάσει τον προϋπολογισμό του 2026 μέσα από ένα κατακερματισμένο και διχασμένο κοινοβούλιο.

Πριν από τη συνάντηση, το προεδρικό γραφείο ανέφερε ότι η συγκέντρωση αυτή πρέπει να αποτελέσει «μια στιγμή συλλογικής ευθύνης», δήλωση που οι πολιτικοί αναλυτές ερμήνευσαν ως ένδειξη ότι ο Μακρόν μπορεί να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές εάν δεν βρεθεί υποψήφιος κοινής αποδοχής.

Οι ηγέτες των κομμάτων της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου έφτασαν στο Ελιζέ, ωστόσο η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση (RN) και η ριζοσπαστική αριστερά της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), δύο από τα μεγαλύτερα κόμματα της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκαν.

Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσουν οι συνομιλίες της Παρασκευής, ενώ η 48ωρη προθεσμία του Μακρόν για την ανακοίνωση νέου πρωθυπουργού λήγει το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ποιος μπορεί να είναι ο νέος πρωθυπουργός;

Η εφημερίδα Le Parisien μετέδωσε ότι ο Μακρόν σκοπεύει να επαναδιορίσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος παραιτήθηκε τη Δευτέρα ύστερα από μόλις 27 ημέρες στη θέση του πρωθυπουργού, και ότι ο πρόεδρος δεν αποκλείει πρόωρες εκλογές αν οι υπόλοιποι πολιτικοί ηγέτες απορρίψουν την πρότασή του.

Ο Λεκορνί δεν αναμενόταν να παραστεί στη συνάντηση στο Ελιζέ, ενώ η γαλλική προεδρία δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί στους πολιτικούς κύκλους είναι ο βετεράνος κεντρώος Ζαν-Λουί Μπορλό, ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερ Μοσκοβισί, και ο τεχνοκράτης Νικολά Ρεβέλ, επικεφαλής των νοσοκομείων του Παρισιού.

Ωστόσο, η επανεπιλογή του Λεκορνί ενδέχεται να αποξενώσει πολιτικούς ηγέτες των οποίων τη στήριξη χρειάζεται ο Μακρόν για να σχηματίσει μια κυβέρνηση ευρείας βάσης ικανή να περάσει τον προϋπολογισμό.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό

Η αντιπαράθεση για έναν προϋπολογισμό που θα περιορίζει το έλλειμμα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τις απαιτήσεις αριστεράς και δεξιάς, διαρκεί εδώ και εβδομάδες. Οι Σοσιαλιστές ζητούν κατάργηση της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού του 2023 και βαρύτερη φορολόγηση των πλουσίων, κάτι που αποτελεί βασικό εμπόδιο.

«Μου λένε: “Θα δοκιμάσει πάνω σας την υπόθεση Λεκορνί 2”. Αν ισχύει, του εύχομαι καλή τύχη», δήλωσε η ηγέτης των Πρασίνων, Μαρέν Τοντιλιέ, στο TF1.

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής του κόμματος Renaissance, Γκαμπριέλ Ατάλ, προειδοποίησε ότι ο διορισμός πρωθυπουργού χωρίς συναίνεση μπορεί να οδηγήσει «στα ίδια αποτελέσματα».

Ο κίνδυνος πρόωρων εκλογών

Τα παραδοσιακά κόμματα της Γαλλίας θέλουν να αποφύγουν μια πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Εθνική Συσπείρωση (RN) θα ήταν ο μεγάλος κερδισμένος, ενώ ένα νέο αδιέξοδο στο κοινοβούλιο θεωρείται το πιθανότερο αποτέλεσμα.

Η κρίση αυτή είναι η βαθύτερη που έχει βιώσει η Γαλλία εδώ και δεκαετίες. Η αναταραχή προκλήθηκε εν μέρει από το αποτυχημένο στοίχημα του Μακρόν στις πρόωρες εκλογές του περασμένου έτους, που αποδυνάμωσε περαιτέρω την κοινοβουλευτική του μειοψηφία.

Η προειδοποίηση του κεντρικού Τραπεζίτη

Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Φρανσουά Βιγκερουά ντε Γκαλό, προέβλεψε ότι η πολιτική αβεβαιότητα θα κοστίσει στην οικονομία 0,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι η επιχειρηματική εμπιστοσύνη πλήττεται, αν και η οικονομία παραμένει «σε γενικές γραμμές υγιής».

«Η αβεβαιότητα είναι ο νούμερο ένα εχθρός της ανάπτυξης», δήλωσε στο RTL radio.

Ο ίδιος τόνισε ότι ο δημοσιονομικός στόχος για έλλειμμα κάτω από 4,8% του ΑΕΠ έως το 2026 είναι αναγκαίος, καθώς φέτος το έλλειμμα αναμένεται να φτάσει στο 5,4%, σχεδόν διπλάσιο από το όριο της ΕΕ.

Ο προτελευταίος πρωθυπουργός του Μακρόν, Φρανσουά Μπαϊρού, ανατράπηκε από την Εθνοσυνέλευση λόγω των σχεδίων του για περικοπές 44 δισ. ευρώ, προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα στο 4,6%.

Οι οίκοι αξιολόγησης εξέδωσαν νέο κύμα προειδοποιήσεων για την πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας, μετά την παραίτηση του Λεκονύ, μόλις 14 ώρες μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησής του.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 17:16
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καναδάς: Ισχυρή ανάκαμψη στην απασχόληση το Σεπτέμβριο, αλλά η ανεργία έμεινε «κολλημένη» στο 7,1%
Ειδήσεις

Καναδάς: Ισχυρή ανάκαμψη στην απασχόληση το Σεπτέμβριο, αλλά η ανεργία έμεινε «κολλημένη» στο 7,1%

Στο σκοτάδι και χωρίς νερό το Κίεβο: Ρωσικά πλήγματα αφήνουν 2 εκατ. Ουκρανούς χωρίς υδροδότηση
Ειδήσεις

Στο σκοτάδι και χωρίς νερό το Κίεβο: Ρωσικά πλήγματα αφήνουν 2 εκατ. Ουκρανούς χωρίς υδροδότηση

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης από ΝΔ στο «μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης στον πρωτογενή τομέα»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Συντονισμένη προσπάθεια συγκάλυψης από ΝΔ στο «μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης στον πρωτογενή τομέα»

Handelsblatt: Η Γερμανία ετοιμάζεται να παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας Skyranger 30
Ειδήσεις

Handelsblatt: Η Γερμανία ετοιμάζεται να παραγγείλει πάνω από 600 συστήματα αεράμυνας Skyranger 30

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Ειδήσεις

Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε
Ειδήσεις

Μήνυμα Μακρόν για τις φονικές πυρκαγιές: Η Γαλλία ενωμένη στη μάχη – Θα ανοικοδομήσουμε ό,τι χάθηκε

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα
Ειδήσεις

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του
Ειδήσεις

Μακρόν για Τραμπ: Τον εμπιστευόμουν πάντα - Τηρεί τις δεσμεύσεις του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ