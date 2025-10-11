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Τραγωδία στο Μισισιπή: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε πυροβολισμούς κατά το homecoming του Λυκείου
Ειδήσεις
18:36 - 11 Οκτ 2025

Τραγωδία στο Μισισιπή: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες σε πυροβολισμούς κατά το homecoming του Λυκείου

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 ακόμη τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς νωρίς το πρωί του Σαββάτου στο Λίλαντ του Μισισιπή, όπως δήλωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, δήλωσε στο CBS News ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα και ότι τέσσερις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν αεροπορικώς σε τοπικά νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάστασή τους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν συλληφθεί ύποπτοι και η έρευνα συνεχίζεται.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί εκτυλίχθηκαν σε κύριο δρόμο της πόλης, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονταν στην πόλη για τον αγώνα homecoming του Λυκείου Λίλαντ. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του σχολικού συγκροτήματος, το Λύκειο Λίλαντ επρόκειτο να αντιμετωπίσει το Λύκειο Τσάρλεστον στον αγώνα homecoming.

Το Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσινγκτον, με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2020.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2025 - 19:19
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