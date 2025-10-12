Δούκας: Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης

Την επέτειο των 81 χρόνων από την Απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα της ναζιστικής κατοχής γιορτάζει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων, με την τελετή Έπαρσης της Σημαίας της Απελευθέρωσης στον ιστό του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Στην ομιλία του κατά την τελετή, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Σήμερα, τιμούμε όσες και όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για τη Δημοκρατία. Πριν από 81 χρόνια, η σβάστικα κατέβηκε από την Ακρόπολη και στη θέση της υψώθηκε ξανά η ελληνική σημαία — σύμβολο αξιοπρέπειας, ελπίδας και αντίστασης. Ογδονταένα χρόνια μετά, τα μηνύματα της επετείου αυτής παραμένουν δραματικά επίκαιρα. Σε μία εποχή, που ο φανατισμός, η ρητορική μίσους, η απαξίωση της πολιτικής και η αδιαφάνεια απειλούν ξανά τις αξίες μας, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή. Ο πατριωτισμός της Αντίστασης πρέπει να γίνει σήμερα πατριωτισμός της κοινωνικής ευθύνης».

Η τελετή Έπαρσης της Σημαίας Απελευθέρωσης

Στην εκδήλωση, έξι μέλη της χορευτικής ομάδας του Λυκείου Ελληνίδων με παραδοσιακές ενδυμασίες, κρατώντας τη Σημαία της Απελευθέρωσης και πλαισιωμένα από μαθητές και μαθήτριες της Ιονίου Σχολής, προσήλθαν στον ιστό.

Η Σημαία παραδόθηκε από τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων στους άνδρες της Προεδρικής Φρουράς. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η Έπαρση της Σημαίας από δύο βρακοφόρους και έναν Εύζωνα, ενώ παιάνιζε ο Ύμνος της Σημαίας. Μετά την Έπαρση, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας ανέκρουσε τον Εθνικό Ύμνο.

Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ενώ παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και στρατιωτικής ηγεσίας, καθώς και της Εκκλησίας.