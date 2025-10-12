Τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Ζελένσκι με επίκεντρο την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας του Κιέβου

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο ημέρες. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας, στην αύξηση της ανθεκτικότητας και στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες του Κιέβου.

«Συζητήσαμε, επίσης, πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τον ενεργειακό τομέα. Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι καλά ενημερωμένος για όλα όσα συμβαίνουν. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε το διάλογό μας και οι ομάδες μας κάνουν τις προετοιμασίες τους», δήλωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα «X».

I have just spoken with @POTUS – for the second time in two days – and today’s conversation was also very productive.



Yesterday, we agreed on a set of topics to discuss today, and we covered all the aspects of the situation: defense of life in our country, strengthening our… pic.twitter.com/ZVs0cLicIL October 12, 2025

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την πιθανή προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ. Οι ρωσικές αρχές προειδοποίησαν ότι η κατάσταση στον πόλεμο έχει φτάσει σε κρίσιμο και δραματικό σημείο, με κίνδυνο κλιμάκωσης από όλες τις πλευρές.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Τραμπ τόνισε τη Δευτέρα (6/10) ότι πριν αποφασίσει την αποστολή Tomahawks, θέλει να γνωρίζει ποιοι είναι οι σκοποί της Ουκρανίας για τη χρήση τους.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνομιλία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, την επομένη των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο. Το περιεχόμενο εκείνης της συνομιλίας δεν έγινε γνωστό. Η νέα επικοινωνία Ζελένσκι – Τραμπ και οι ανησυχίες του Κρεμλίνου έρχονται σε μια στιγμή έντονης έντασης, όπου οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα.