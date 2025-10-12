Ισραήλ: Νωρίς τη Δευτέρα (13/10) θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων - Οι 20 που εκτιμάται ότι είναι ζωντανοί

Η αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να παραλάβει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, μετά την απελευθέρωση των ζωντανών, ενώ οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις όλοι οι όμηροι που προβλέπεται να απελευθερωθούν παραληφθούν.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα χρησιμοποιηθούν έξι έως οκτώ οχήματα, τα οποία θα μεταφέρουν τους ομήρους σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από τις ισραηλινές δυνάμεις. Εκεί θα γίνει άμεσα η επανένωση με τις οικογένειές τους, οι οποίες θα έχουν μετακινηθεί νωρίτερα. Το Ισραήλ, όπως τόνισε η εκπρόσωπος, θα παρέχει όση ιατρική βοήθεια χρειαστεί στους απελευθερωθέντες ομήρους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισραήλ, από τους 250 ομήρους που άρπαξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 20 παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα, ενώ 28 είναι νεκροί και αναμένεται να παραδοθούν οι σοροί τους.
Τα ισραηλινά ΜΜΕ δημοσίευσαν φωτογραφίες των 20 ομήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι, δύο χρόνια μετά την αιχμαλωσία τους, είναι ακόμη ζωντανοί:
- Matan Angrest, 22 ετών
- Gali Berman, 28 ετών
- Ziv Berman, 28 ετών
- Elkana Bohbot, 36 ετών
- Nimrod Cohen, 20 ετών
- Ariel Cunio, 28 ετών
- David Cunio, 35 ετών
- Evyatar David, 24 ετών
- Guy Gilboa-Dalal, 24 ετών
- Father-of-one Maxim Herkin, 37 ετών
- Eitan Horn, 38 ετών
- Finance student Segev Kalfon, 27 ετών
- Bar Abraham Kupershtein, 23 ετών
- Omri Miran, 48 ετών
- Eitan Abraham Mor, 25 ετών
- Yosef-Chaim Ohana, 25 ετών
- Alon Ohel, 24 ετών
- Avinatan Or, 32 ετών
- Matan Zangauker, 25 ετών
- Rom Braslavski, 21 ετών