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Τραγωδία στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ένοπλη επίθεση
Ειδήσεις
18:18 - 12 Οκτ 2025

Τραγωδία στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από ένοπλη επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Μια μαζική ένοπλη επίθεση σε ένα πολυσύχναστο μπαρ σε ένα ειδυλλιακό νησί της Νότιας Καρολίνας είχε ως αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και τουλάχιστον 20 τραυματίες, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έλαβε χώρα νωρίς το πρωί της Κυριακής (12/10) στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena, σύμφωνα με τις αρχές. Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν αρκετούς ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτ;hρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», ανέφερε η δήλωση.

Τέσσερα άτομα βρέθηκαν νεκρά στο σημείο και τουλάχιστον 20 άλλα τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών, τέσσερα άτομα βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομεία της περιοχής. Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

«Είμαστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΜΕΝΟΙ από την είδηση της καταστροφικής ένοπλης επίθεσης στην κομητεία Μπόφορτ», έγραψε η βουλευτής των ΗΠΑ, Νάνσι Μέις, στο X. «Οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και όλους όσους έχουν πληγεί από αυτή την φρικτή πράξη βίας».

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