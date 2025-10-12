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Ο Τασούλας τέλεσε τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως
Πολιτική
18:07 - 12 Οκτ 2025

Ο Τασούλας τέλεσε τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, πραγματοποίησε σήμερα τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως. Το άγαλμα αφιερώνεται στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και επαγγελματίες, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ).

Στο χαιρετισμό του, ο κ. Τασούλας τόνισε ότι ο Προμηθέας, σύμβολο γνώσης, προόδου και θυσίας, επιλέχθηκε σκόπιμα ως έμβλημα του Επιμελητηρίου. Αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία και τον αγώνα του ΕΕΑ για την πρόοδο, τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των μελών του.

Όπως επισήμανε, «η ανέγερση του αγάλματος στο Πεδίο του Άρεως αποτελεί μια συμβολική και ουσιαστική αναγνώριση της συνεισφοράς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. Είναι το πρώτο άγαλμα στην Ελλάδα αφιερωμένο στους αγώνες τους».

Αναφερόμενος στην ιστορική τους σημασία, υπογράμμισε ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, από τον 19ο αιώνα μέχρι τη δεκαετία του 1950. «Αποτελούν τον πυρήνα της αστικής τάξης και τη ραχοκοκαλιά της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής. Η ικανότητά τους να δημιουργούν αξίες, να καινοτομούν και να αξιοποιούν ευκαιρίες συνδέεται με την εθνική ανεξαρτησία και την τοπική αυτάρκεια».

Σχετικά με τη σύγχρονη εποχή, ο Πρόεδρος τόνισε ότι οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν αντίβαρο στις πολυεθνικές και στους μεγάλους ομίλους. Είναι κοινωνικοί κόμβοι που παρέχουν εργασία, στηρίζουν οικογένειες και δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Μεταφράζουν την παράδοση σε σύγχρονη γλώσσα και προσαρμόζονται στις ανάγκες της εποχής, συνεχίζοντας τον οικονομικό και κοινωνικό τους ρόλο με ευρηματικότητα, επιμονή και αντοχή.

Σχετικά με το ρόλο της Πολιτείας, τόνισε ότι στέκεται δίπλα στους μικρομεσαίους, υποστηρίζοντας τη διαφάνεια των διαδικασιών, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής δράσης. Όπως κατέληξε, «τιμάμε το μικρομεσαίο επιχειρηματία, αναγνωρίζουμε τον μόχθο και τη συμβολή του και φιλοδοξούμε να συμπορευτούμε μαζί του για την επίτευξη της συλλογικής μας ευημερίας».

Αναλυτικά ο κ. Τασούλας ανέφερε τα εξής:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα η πρόσκληση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, του θεσμικού συμβούλου της Πολιτείας σε ζητήματα επιχειρηματικότητας διά του προέδρου του, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, να τελέσω τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Προμηθέα εδώ, στο Πεδίον του Άρεως, στο εμβληματικό δημόσιο άλσος της Αθήνας που συνδέεται στενά όχι μόνο με την αστική ταυτότητα αλλά και με την εθνική μνήμη, χάρη στις προτομές των ηρώων της Επανάστασης του 1821, φιλοτεχνημένες από μέλη του Σωματίου Ελλήνων Γλυπτών στα μέσα της δεκαετίας του 1930, οι οποίες στοιχίζονται στη λεωφόρο Ηρώων του άλσους.

Το ΕΕΑ, το οποίο φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς, αποτελεί το μεγαλύτερο σε αριθμό μελών επιμελητήριο της χώρας, αριθμώντας πάνω από 150.000 ενεργά μέλη. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην πορεία και την εξέλιξη του ελληνικού επιχειρείν.

Το σήμα του Επιμελητηρίου, ο Προμηθέας, δεν επελέγη τυχαία. Ο μυθικός ήρωας που προσέφερε τη φωτιά στους ανθρώπους, σύμβολο γνώσης, προόδου και θυσίας, απεικονίζει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη φιλοσοφία και τον αγώνα του ΕΕΑ για την πρόοδο, τη βιωσιμότητα και την ενδυνάμωση των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό, η ανέγερση του αγάλματος του Προμηθέα, στο Πεδίο του Άρεως, αποτελεί μια συμβολική αλλά και ουσιαστική πράξη αναγνώρισης της προσφοράς των μικρομεσαίων επιχειρηματιών στον τόπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι θα είναι το πρώτο άγαλμα στην Ελλάδα αφιερωμένο στους αγώνες των μικρομεσαίων.

Κατά τη διάρκεια του αιώνα ζωής του, το ΕΕΑ:

Συμμετέχει ενεργά ως θεσμικός σύμβουλος της Πολιτείας σε ζητήματα επιχειρηματικότητας. Ήταν το πρώτο πλήρως ψηφιοποιημένο Επιμελητήριο και σήμερα παρέχει στα μέλη του 42 δωρεάν ανταποδοτικές υπηρεσίες. Στάθηκε αρωγός των επιχειρήσεων στις πιο κρίσιμες στιγμές, τόσο κατά την οικονομική κρίση, όσο και την πανδημία του κορονοϊού και παρουσιάζει σημαντικό κοινωνικό έργο.

Σήμερα, με τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Προμηθέα, οι συμβολισμοί του Πεδίου του Άρεως πυκνώνουν. Ο Προμηθέας είναι το αρχέτυπο του ανθρώπινου αγώνα για γνώση, ελευθερία και πρόοδο· η παράτολμη πράξη του να κλέψει τη φωτιά απ' τους θεούς και να την προσφέρει στους ανθρώπους, συμβολίζει τη μετάβαση από το σκοτάδι της άγνοιας στο φως της δημιουργίας. «Προμηθεύς ορά τον νθρωπον, νυπόδητον, γυμνόν, στρωτον κα οπλον... και κλέπτει Ηφαίστου και Αθηνάς την έντεχνον σοφίαν συν πυρί- αμήχανον γαρ ην άνευ πυρός αυτήν κτητήν η χρησίμην γενέσθαι». Βλέποντας ο Προμηθέας τον άνθρωπο εντελώς αδύναμο, κλέβει από τον Ήφαιστο και την Αθηνά την τέχνη τους και την σοφία τους, αλλά και τη φωτιά. Γιατί χωρίς τη φωτιά, δεν θα μπορούσε ο άνθρωπος να αξιοποιήσει χρήσιμα τη σοφία των θεών, γράφει ο Πλάτων στον Πρωταγόρα, παρουσιάζοντας τον μυθικό ήρωα ως μεσολαβητή και συνδετικό κρίκο ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο, ως παιδαγωγό, φορέα της τεχνικής και της σοφίας. Όμως ο Προμηθέας δεν είναι απλώς ο μεταδότης τεχνικών γνώσεων και σοφίας, αλλά κυριολεκτικά ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Γράφει ο Αισχύλος στον Προμηθέα Δεσμώτη, «γ δ νθρώποις ννοίας θηκα κα φρενν πηβόλους·... οας τέχνας τε κα πόρους μησάμην, ας τς πάσας ξαμύνονται νόσους», δηλώνοντας τη δημιουργική πρόθεση του Προμηθέα με το ρήμα εμησάμην, που σημαίνει εφηύρα, και υπογραμμίζοντας τον σωστικό χαρακτήρα των τεχνών με τη φράση «εξαμύνονται νόσους». Δηλαδή, διώχνουν τις ασθένειες, οι τέχνες και οι μέθοδοι που έμαθε ο Προμηθέας στους ανθρώπους.

Γιατί η φωτιά που προσφέρει ο Προμηθέας δεν είναι μόνο φυσική· είναι η φλόγα της τεχνολογίας, της τέχνης, της επιστήμης, το μέσο με το οποίο ο άνθρωπος διαμορφώνει τον κόσμο του, συγκροτεί κοινωνίες, οικοδομεί πολιτισμούς, υπερασπίζεται την ελπίδα, την εξέλιξη, την ελευθερία.

Αυτονοήτως, λοιπόν, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο αφιερώνει το άγαλμα του Προμηθέα στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, αναγνωρίζοντας την προσφορά τους. Διότι δεν είναι απλώς οικονομικοί φορείς, η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας· είναι οι ποιητές της πράξης, μικροί ήρωες της διακινδύνευσης. Είναι φορείς ελευθερίας, υπό την έννοια της αυτονομίας, της δημιουργίας και της αντίστασης στην ομοιομορφία. Είναι οι οραματικοί ρεαλιστές που επιλέγουν να χτίσουν κάτι δικό τους, να υλοποιήσουν ελεύθερα τις ιδέες τους, να ορίσουν οι ίδιοι τον χρόνο, τον χώρο και το περιεχόμενο της δουλειάς τους, ξεφεύγοντας από την εξαρτημένη εργασία, να δημιουργήσουν ευκαιρίες για άλλους. Είναι οι μαχητές της ζωής, που αντιμετωπίζουν με ανθεκτικότητα και πίστη την αβεβαιότητα των ρευστών καιρών μας· οι τεχνίτες της επιβίωσης, που καταφέρνουν να προσαρμόζονται, συχνά με θυσίες αλλά με πείσμα και φαντασία, στην οικονομική κρίση, στην πανδημία, στην ραγδαία ψηφιακή μετάβαση.

Ιστορικά, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τόπου μας. Από τον καραβοκύρη του 19ου αιώνα ως τον βιοτέχνη της δεκαετίας του 1950 αποτέλεσαν τον πυρήνα της αστικής τάξης, της ανασυγκρότησης μετά από κρίσεις. Υπήρξαν και παραμένουν σπορείς πολιτισμού, που διατήρησαν και εξέλιξαν την πολιτισμική ταυτότητα της κοινότητας. Η ικανότητά τους να ανιχνεύουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες, να εισάγουν καινοτομίες, να δημιουργούν αξίες, όχι μόνο οικονομικές αλλά και κοινωνικές, πολιτιστικές ή περιβαλλοντικές, να μετατρέπουν την ιδέα σε πράξη με σοφή στρατηγική αξιοποιώντας ανθρώπους και πόρους, συνδέεται με την εθνική ανεξαρτησία, την τοπική αυτάρκεια και την πολύτιμη κοινωνική συνοχή.

Σήμερα, σε μια εποχή κατά την οποία κυριαρχούν οι πολυεθνικές εταιρείες και οι μεγάλοι όμιλοι, οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν ως αντίβαρο στην ισοπέδωση και την ομογενοποίηση. Δεν είναι απρόσωπες δομές - είναι κοινωνικοί κόμβοι. Προσφέρουν απασχόληση, στηρίζουν οικογένειες, δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης. Συχνά, μεταφράζουν την παράδοση σε σύγχρονη γλώσσα, όχι απλά συνεχίζοντας μια τέχνη, αλλά μεταμορφώνοντάς την, υποτάσσοντάς την στις ανάγκες της εποχής. Στυλοβάτες της ελληνικής οικονομίας, οδεύουν προς το μέλλον με επιχειρηματικότητα, ευρηματικότητα, επιμονή και αντοχή. Η Πολιτεία στέκεται με σεβασμό στο πλευρό τους, μεριμνώντας για την απλοποίηση και τη διαφάνεια των διαδικασιών, την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση της επιχειρηματικής πράξης, την προστασία και την ενίσχυση της τοπικότητας. Τιμάμε τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, αναγνωρίζουμε τον μόχθο και την προσπάθειά του και φιλοδοξούμε να συμπορευτούμε στο πλευρό του για την επίτευξη και εδραίωση της συλλογικής μας ευημερίας».

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