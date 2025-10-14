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Τέρνα Ενεργειακή: Καταβολή τόκων 12ης περιόδου εκτοκισμού ΚΟΔ στις 22 Οκτωβρίου
Ανακοινώσεις
11:02 - 14 Οκτ 2025

Τέρνα Ενεργειακή: Καταβολή τόκων 12ης περιόδου εκτοκισμού ΚΟΔ στις 22 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τους όρους του από 22.10.2019 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «ΚΟΔ») έκδοσης της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εταιρεία»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 22.04.2025 έως 22.10.2025 είναι η Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2025. 

Διευκρινίζεται ότι, από τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2025 (Ex coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας σε σχέση με το ΚΟΔ θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του 12ου τοκομεριδίου.

Το μεικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 12η Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των € 1.982.500,00 ευρώ, ήτοι ποσό € 13,2166666667 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογιστεί με επιτόκιο 2,60% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχεί σε 150.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. (η «ATHEXCSD») την Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας και τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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