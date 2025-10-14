ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η METLEN προχωρά στην τελική φάση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Hirwaun στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10:48 - 14 Οκτ 2025

Η METLEN προχωρά στην τελική φάση του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής Hirwaun στο Ηνωμένο Βασίλειο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H METLEN ολοκλήρωσε την Πρώτη Έναυση του Αεριοστρόβιλου (Gas Turbine First Fire) και τη Λειτουργία στη Μέγιστη Φόρτιση (Base Load operation) στον Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Hirwaun.

Η METLEN πέτυχε, οπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, «σημαντικά ορόσημα με την επιτυχή ολοκλήρωση της Πρώτης Έναυσης του Αεριοστρόβιλου (Gas Turbine First Fire) και της Λειτουργίας στη Μέγιστη Φόρτιση (Base Load operation) στον Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Hirwaun, ο οποίος είναι ένας από τους τρεις νέους σταθμούς ανοιχτού κύκλου αεριοστρόβιλου (OCGT) που κατασκευάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για την εταιρεία Drax.

Τα ορόσημα αυτά σηματοδοτούν την έναρξη της τελικής φάσης δοκιμαστικής λειτουργίας (commissioning), επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία των συστημάτων και την ετοιμότητα του σταθμού για ασφαλή εμπορική λειτουργία.

Ο σταθμός Hirwaun, μαζί με τους δύο άλλους σταθμούς OCGT που κατασκευάζει η METLEN για την Drax, αναμένεται να παρέχουν επαρκή ηλεκτρική ενέργεια κατά τις περιόδους υψηλής ζήτησης ή όταν δεν υπάρχει παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο άνεμος και ο ήλιος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία, ο σταθμός Hirwaun θα προσφέρει ευέλικτη και άμεση ηλεκτροπαραγωγή, που θα συμβάλλει στη διασφάλιση ενεργειακής επάρκειας του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλότερων εκπομπών άνθρακα. Το έργο αυτό αντικατοπτρίζει την υψηλή εξειδίκευση της METLEN στην υλοποίηση σύνθετων έργων ενεργειακών υποδομών στρατηγικής σημασίας για το Ηνωμένο Βασίλειο.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Protergia: Σημαντικές διακρίσεις στα Effie Awards Greece και Sales Excellence Awards 2026

Στα top picks της Optima για το β&#039; εξάμηνο η Metlen
Αναλύσεις

Στα top picks της Optima για το β' εξάμηνο η Metlen

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Η συμφωνία για το γάλλιο αλλάζει τα δεδομένα – Το μήνυμα Μυτιληναίου

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen
Ανεμοδείκτης

Το γάλλιο, «χρυσός» για τη Metlen

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ