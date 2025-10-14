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Μπέσεντ: Η Κίνα θα πληγεί περισσότερο αν επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία
Ειδήσεις
19:06 - 14 Οκτ 2025

Μπέσεντ: Η Κίνα θα πληγεί περισσότερο αν επιβραδύνει την παγκόσμια οικονομία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε την Κίνα ότι προσπαθεί να αποδυναμώσει την παγκόσμια οικονομία, επιβάλλοντας περιορισμούς στις εξαγωγές πρώτων υλών ζωτικής σημασίας για την τεχνολογία.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι οι κινήσεις της Κίνας όσον αφορά τις σπάνιες γαίες και τα ορυκτά είναι μια προσπάθεια «να τραβήξουν και τους υπόλοιπους προς τα κάτω μαζί τους».

«Αν θέλουν να επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία, αυτοί θα πληγούν περισσότερο», είπε χαρακτηριστικά.

Η κίνηση της Κίνας έρχεται λίγο πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ.

Σε ανακοίνωσή του στις 9 Οκτωβρίου, το Πεκίνο δήλωσε ότι δεν θα επιτρέπει την εξαγωγή υλικών σπάνιων γαιών για στρατιωτική χρήση — η πρώτη φορά που στοχεύει ρητά αυτή τη χρήση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μαγνήτες σπάνιων γαιών σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά οπλικά τους συστήματα, όπως το μαχητικό F-35, οι πύραυλοι Tomahawk και οι «έξυπνες» βόμβες.

Ο Τραμπ απάντησε με την επιβολή δασμών 100% σε κινεζικά προϊόντα από την 1η Νοεμβρίου και έχει απειλήσει ότι θα ακυρώσει τη συνάντηση με τον Σι. Οι αγορές έχουν παρουσιάσει έντονη αστάθεια από τότε που η διαμάχη κλιμακώθηκε, με τους βασικούς δείκτες της Wall Street να καταγράφουν απότομες πτώσεις στην αρχή της συνεδρίασης της Τρίτης.

«Βρίσκονται στο μέσο μιας ύφεσης ή και μιας κατάστασης παρόμοιας με κατάθλιψη, και προσπαθούν να βγουν από αυτήν μέσω εξαγωγών. Το πρόβλημα είναι ότι επιδεινώνουν τη θέση τους στον κόσμο», δήλωσε ο Μπέσεντ στους Financial Times.

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