Air Serbia: Απευθείας πτήσεις Βελιγράδι - Τορόντο μετά από 30 χρόνια

Η Air Serbia είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη απευθείας πτήσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Τορόντο (Διεθνές Αεροδρόμιο Πήρσον του Τορόντο – YYZ), ξεκινώντας από τις 23 Μαΐου 2026. Το δρομολόγιο αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πρόσφατη πορεία ανάπτυξης της Air Serbia και είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους επιβάτες, τον τουρισμό και τις επιχειρήσεις.

Οι πτήσεις μεταξύ Βελιγραδίου και Τορόντο θα εκτελούνται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Σάββατο, με αεροσκάφος τύπου Airbus A330-200. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση από τις 16 Οκτωβρίου 2025 και θα μπορούν να αγοραστούν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.airserbia.com, καθώς και από όλα τα σημεία πώλησης της Air Serbia.

«Μετά την καθιέρωση απευθείας πτήσεων προς τη Νέα Υόρκη και το Σικάγο, το Τορόντο είναι ο τρίτος μας προορισμός στη Βόρεια Αμερική. Η JAT εκτέλεσε την τελευταία της πτήση προς Τορόντο τον Μάιο του 1992. Σήμερα, μετά από περισσότερα από 30 χρόνια, είμαστε υπερήφανοι που ανακοινώνουμε την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης μεταξύ Βελιγραδίου και Τορόντο. Αυτό το στρατηγικό βήμα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ιστορία της εταιρείας μας και αποτελεί συνέχεια της οικονομικής, εμπορικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Σερβίας. Καθώς το Τορόντο είναι γνωστό ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς παγκοσμίως, με μεγάλη σερβική διασπορά, η σημαντικότητα αυτής της απευθείας σύνδεσης υπερβαίνει τους οικονομικούς και εμπορικούς λόγους. Εδώ και χρόνια, η σερβική διασπορά ζητούσε την καθιέρωση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Βελιγραδίου και Τορόντο και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που μπορέσαμε να ευθυγραμμίσουμε τα στρατηγικά μας σχέδια με τις ανάγκες της αγοράς. Αυτό το δρομολόγιο δεν συνδέει μόνο δύο χώρες, αλλά και δύο πολιτισμούς και δύο κοινότητες, διευκολύνοντας την επαφή και βελτιώνοντας τις ευκαιρίες για ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που θα διευκολύνει πολλούς επιβάτες από τη Σερβία και την ευρύτερη περιοχή να επισκεφθούν τις οικογένειες και τους φίλους τους. Η δημιουργία ισχυρής παρουσίας στην αγορά της Βόρειας Αμερικής υλοποιεί το όραμά μας να καταστεί το Βελιγράδι ένας κόμβος διέλευσης που θα συνδέει την Ευρώπη με τη Βόρεια Αμερική. Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε το δίκτυο των προορισμών και τη διαηπειρωτική μας παρουσία στο μέλλον, ώστε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή των εταιρειών στην περιοχή, στον τομέα των αερομεταφορών, καθιστώντας τη Σερβία έναν επιθυμητό και πιο προσβάσιμο προορισμό για περαιτέρω επενδύσεις και επιχειρηματικές ευκαιρίες», δήλωσε ο Jiří Marek, Διευθύνων Σύμβουλος της Air Serbia.

Η Air Serbia θα προσφέρει στους επιβάτες καλές συνδέσεις από το Τορόντο, μέσω του Βελιγραδίου, προς πολλές πόλεις του δικτύου της, όπως: Αθήνα, Βουδαπέστη, Ντουμπρόβνικ, Ηράκλειο, Κωνσταντινούπολη, Λιουμπλιάνα, Βουκουρέστι, Πράγα, Σαράγεβο, Θεσσαλονίκη, Σκόπια, Σόφια, Σπλιτ, Ποντγκόριτσα, Τίρανα, Τιβάτ, Βιέννη, Ζάγκρεμπ και Ζυρίχη.